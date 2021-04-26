26 апреля 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Апрель 2021
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Март 2021
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26 апреля 2021 года 18:23
Авиакомпания Eurowings, входящая группу Lufthansa, в июне 2021 года начнет выполнять полеты из Дюссельдорфа (Германия) в Краснодар, сообщил генеральный директор Lufthansa Group в России Дирк Гроссманн в ходе открытого диалога с губернатором региона Вениамином Кондратьевым,... читать дальше
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26 апреля 2021 года 18:07
Чистая прибыль производителя подъемного оборудования Otis Worldwide Corp. в первом квартале выросла на 87% - до $308 млн, или 71 цента в расчете на акцию, по сравнению со $165 млн, или 38 центами на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль в расчете... читать дальше
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26 апреля 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1095 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,8775 руб.
Минимальный курс доллара США составил 74,63 руб., максимальный - 75,4125 руб. Была... читать дальше
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26 апреля 2021 года 17:45
Германские компании Gascade (совладельцы "Газпром" и Wintershall Dea) и RWE, а также голландская Gasunie и англо-голландская Royal Dutch Shell подписали декларацию о намерениях относительно проекта AquaDuctus - газопровода для транспортировки "зеленого" водорода с Северного... читать дальше
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26 апреля 2021 года 17:36
Создание единой цифровой платформы по квантовым технологиям планирует правительство РФ в рамках поддержки развития таких технологий, сообщил вице-премьер РФ на совещании с руководством госкорпорации "Росатом" и Минцифры по реализации дорожной карты "Квантовые... читать дальше
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26 апреля 2021 года 17:29
Фондовые индексы США растут в начале торгов в понедельник, инвесторы оценивают перспективы мировой экономики и финансовой отчетности крупнейших компаний.
В минувшую пятницу американский рынок акций вырос после распродажи в ходе предыдущей сессии, которую спровоцировали... читать дальше
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26 апреля 2021 года 17:18
Американская компания Apple Inc. планирует инвестировать более $430 млрд в экономику США в течение следующих пяти лет, в том числе, потратить десятки миллиардов долларов на разработку полупроводниковых компонентов нового поколения и развитие 5G технологий. Эти инвестиции, как... читать дальше
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26 апреля 2021 года 17:01
ЦБ РФ намерен повысить коэффициенты риска по кредитам, выдаваемым регионам с недостаточной долговой устойчивостью, следует из проекта изменений в инструкцию 199-И на сайте ЦБ.
В соответствии с подходом устанавливаются следующие коэффициенты риска по требованиям к... читать дальше
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26 апреля 2021 года 16:55
Совет директоров АО "Атомэнергопром" утвердил бессрочную программу биржевых облигаций серии 001Р общим номинальным объемом всех выпусков в рамках данной программы 100 млрд рублей, сообщила компания.
Ценные бумаги планируется размещать по открытой... читать дальше
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26 апреля 2021 года 16:53
Департамент финансов Томской области установил финальный ориентир цены доразмещения бондов серии 35067 на сумму 3 млрд рублей на уровне 96,20% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,00%... читать дальше
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26 апреля 2021 года 16:52
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что органы власти, организации и работодатели самостоятельно будут определять режим работы с 4 по 7 мая. "С 4 по 7 мая включительно органы власти, иные органы и организации, работодатели самостоятельно в соответствии с указом определяют... читать дальше
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26 апреля 2021 года 16:45
ЦБ РФ опубликовал детали внедрения стандартизированного подхода к оценке кредитного риска по розничным ссудам: регулятор планирует снизить для банков коэффициент риска для портфелей потребкредитов, соответствующих определенным критериям, а также установить пониженный риск-вес... читать дальше
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26 апреля 2021 года 16:39
Новых ограничительных мер во время майских праздников в России вводить не планируется, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Чтобы дополнительно организовать работу в преддверии майских праздников и выпустить соответствующие рекомендации для органов власти, для... читать дальше
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26 апреля 2021 года 16:38
6 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-646 на 13 млрд 885,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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26 апреля 2021 года 16:28
Чистая прибыль Газпромбанка (ГПБ) по РСБУ за январь-март 2021 года выросла на 96% и составила 16,081 млрд руб. против 8,197 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка...
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26 апреля 2021 года 16:17
Кипр с 10 мая будет открыт для туристов, полностью прошедших вакцинацию против коронавируса COVID-19, передает агентство Cyprus News Agency со ссылкой на министра туризма Савваса Пердиоса.
В список стран, в отношении граждан которых применяются подобные критерии, вошли... читать дальше
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