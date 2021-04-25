ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 апреля в размере 75,0893 руб., курс евро - 90,4676 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 90,4676 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,57 руб.

25 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 75,0893 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,33 руб.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 75,0893 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,33 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 90,4676 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 90,4676 руб. По сравнению с...

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Строительство южного участка Троицкой линии метро может начаться уже в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Мы уточняем технические решения для проектирования участка линии от... "Мы уточняем технические решения для проектирования участка линии от... читать дальше

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В России в первом квартале 2021 года самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечен в Центральном федеральном округе (4,0%), самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном округе (14,4%). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы... читать дальше

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Строительный сектор столицы заинтересован в притоке рабочей силы. сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. "Из-за пандемии, закрытия границ и оттока рабочих в отрасли действительно возник дефицит кадров.... "Из-за пандемии, закрытия границ и оттока рабочих в отрасли действительно возник дефицит кадров.... читать дальше

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Вклад индустрии туризма в мировой ВВП в 2019 году составлял 10,4%, в 2020 году из-за пандемии коронавируса он сократился до 5,5%, следует из отчета Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), подготовленного совместно с Oxford Economics. Отчет охватывает влияние пандемии... читать дальше

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Число людей в мире, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом COVID-19, составило 3 102 033 человека. В общей сложности на планете за все время пандемии зафиксировали более 146,3 млн случаев заражения, сообщает в субботу портал Worldometer. В настоящее время... В настоящее время... читать дальше

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Граждане с инвалидностью уже в 2021 году смогут получать средства реабилитации по электронному сертификату в связи с запуском государственной информационной системы, сообщает пресс-служба правительства России. Соответствующее положение утвердил премьер-министр РФ Михаил... читать дальше

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"Московская биржа" включила в свою стратегию до 2024 года положения, связанные с проектами по ESG, кибербезопасности и международной деятельности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе биржи. "Стратегия 2024, принятая набсоветом "Московской биржи" в октябре 2019 года, в... "Стратегия 2024, принятая набсоветом "Московской биржи" в октябре 2019 года, в... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 828 случаев, умерли за сутки 399 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин своим указом установил с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Текст указа опубликован на сайте Кремля: "В целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной... "В целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной... читать дальше

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Генеральный директор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров призывает при подготовке программных документов по развитию отрасли проработать вопрос снижения конкуренции между различными видами транспорта. "Несколько слов по транспортной стратегии. На что всегда... "Несколько слов по транспортной стратегии. На что всегда... читать дальше

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Бундестаг после длительных дебатов и поименного голосования утвердил дополнительный бюджет на 2021 год, предполагающий новую задолженность ФРГ в размере 60,4 млрд евро в условиях пандемии. Таким образом, как передает агентство dpa, в этом году госкредиты Германии достигнут... читать дальше

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Крупнейший российский автодилер "Рольф", несмотря на снижение продаж на фоне пандемии COVID-19 и локдаунов, увеличил чистую прибыль по МСФО за 2020 г. в 10,2 раза при росте выручки на 3,6%. Как следует из отчетности компании, чистая прибыль за год составила 8,934 млрд руб.,... читать дальше

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Перевозки черных металлов по сети РЖД в январе-марте 2021 года сократились на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 21,13 млн тонн, говорится в материалах РЖД, с которыми ознакомился "Интерфакс". Внутренние перевозки черных металлов составили 11,169... Внутренние перевозки черных металлов составили 11,169... читать дальше

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Цена палладия в ходе торгов в пятницу превысила отметку $2900 за унцию, достигнув рекордного показателя. С начала апреля драгметалл подорожал более чем на 10% на фоне опасений относительно достаточности поставок, отмечает Trading Economics. Ужесточение норм регулирования... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-феврале 2021 года получили сальдированную прибыль в размере 3 трлн 116,1 млрд рублей против прибыли в 1 трлн 642,5 млрд рублей в январе-феврале 2020 года, рост составил 89,7%, или в 1,9 раза, свидетельствуют оперативные данные Федеральной службы... читать дальше

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