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23 апреля 2021 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 23 апреля выросла на 0,12% и составила 57506,744 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 57506,744 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 69,847 млрд руб., или на...
.23 апреля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,0098 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,65 руб., максимальный - 75,6 руб. Было заключено... читать дальше
.23 апреля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8342 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,43 руб. Минимальный курс евро составил 90,04 руб., максимальный - 90,95 руб. Было заключено 7302 сделки.... читать дальше
.23 апреля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1466 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5614 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5137 руб., максимальный - 11,6381 руб. Было заключено 452... читать дальше
.23 апреля 2021 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики на фоне разнополярных внешних сигналов. Реакция акций на повышение ставки ЦБ РФ сразу до 5% годовых оказалась нейтральной, но укрепился рубль, что поддержало индекс РТС. В пятницу в Азии динамика индексов акций была... читать дальше
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings снизило долгосрочный рейтинг ПАО "Трубная металлургическая компания" до "В+" с "ВВ-". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "негативный". Согласно ожиданиям агентства, отношение денежного... читать дальше
.23 апреля 2021 года 18:42
Дополнительного финансирования на реализацию "социальной газификации" не требуется, она будет профинансирована операторами газоснабжения, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Александр Новак. "Источником для газификации являются средства... читать дальше
.23 апреля 2021 года 18:31
В российской столице за год зафиксирован рост интернет-преступности на 40%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Во всем мире, и в России, и в Москве, гигантский рост интернет-преступности. За последний год на 40% выросла интернет-преступность (в Москве)", - сказал... читать дальше
.23 апреля 2021 года 18:23
Цены на нефть увеличили прирост в ходе торгов в пятницу. Однако по итогам недели Brent и WTI могут продемонстрировать снижение на 0,9% и 1,4% соответственно на фоне обеспокоенности скачком случаев COVID-19 в Индии и Японии, отмечает MarketWatch. Поддержку рынку... читать дальше
.23 апреля 2021 года 18:16
Газопровод "Северный поток 2", по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "По той информации, которой мы от оператора владеем, в этом году это будет", - ответил он на вопрос о том, может ли...
.23 апреля 2021 года 18:09
Решение об открытии авиарейсов на египетские курорты и о количестве совершаемых туда рейсов будет принято во второй половине мая, сообщил оперштаб по предупреждению завоза и распространения в РФ новой коронавирусной инфекции. "Вопрос о количестве рейсов в Хургаду и... читать дальше
.23 апреля 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10966 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,987 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,6375 руб., максимальный - 75,55 руб. Было... читать дальше
.23 апреля 2021 года 17:59
Продажи новых домов в США в марте 2021 года подскочили на 20,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили максимальные с августа 2006 года 1,021 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в феврале было... читать дальше
.23 апреля 2021 года 17:48
Минпромторг к 2024 году планирует увеличить объем закупок российского ИТ-оборудования до 700 млрд руб.
Минпромторг РФ рассчитывает к 2024 году увеличить долю российского ИТ-оборудования на внутренних регулируемых рынках (госзакупки и закупки госкомпаний) до 700 млрд рублей, заявил глава министерства Денис Мантуров в ходе заседании Координационного совета по промышленности по теме... читать дальше
.23 апреля 2021 года 17:41
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности США, а также сводный индикатор, учитывающий производство и услуги, в апреле достигли рекорда. Значение PMI в промышленности увеличилось до 60,6 пункта по сравнению с 59,1 пункта в марте, сводный... читать дальше
.23 апреля 2021 года 17:34
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Тамбовской области и ее облигаций на уровне "BBB+(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг Тамбовской области обусловлен ограниченной гибкостью бюджетных расходов, низким... читать дальше
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