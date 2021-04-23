Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 75,0098 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,65 руб., максимальный - 75,6 руб. Было заключено 56420 сделок. Объем торгов составил 219951,66 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,99 руб. за доллар США.

23 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,0098 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 57506,744 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 69,847 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,0098 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,65 руб., максимальный - 75,6 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 74,65 руб., максимальный - 75,6 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8342 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,43 руб. Минимальный курс евро составил 90,04 руб., максимальный - 90,95 руб. Было заключено 7302 сделки.... Минимальный курс евро составил 90,04 руб., максимальный - 90,95 руб. Было заключено 7302 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1466 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5614 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5137 руб., максимальный - 11,6381 руб. Было заключено 452... Минимальный курс юаня составил 11,5137 руб., максимальный - 11,6381 руб. Было заключено 452... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики на фоне разнополярных внешних сигналов. Реакция акций на повышение ставки ЦБ РФ сразу до 5% годовых оказалась нейтральной, но укрепился рубль, что поддержало индекс РТС. В пятницу в Азии динамика индексов акций была... В пятницу в Азии динамика индексов акций была... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings снизило долгосрочный рейтинг ПАО "Трубная металлургическая компания" до "В+" с "ВВ-". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "негативный". Согласно ожиданиям агентства, отношение денежного... Согласно ожиданиям агентства, отношение денежного... читать дальше

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Дополнительного финансирования на реализацию "социальной газификации" не требуется, она будет профинансирована операторами газоснабжения, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Александр Новак. "Источником для газификации являются средства... "Источником для газификации являются средства... читать дальше

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В российской столице за год зафиксирован рост интернет-преступности на 40%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Во всем мире, и в России, и в Москве, гигантский рост интернет-преступности. За последний год на 40% выросла интернет-преступность (в Москве)", - сказал... "Во всем мире, и в России, и в Москве, гигантский рост интернет-преступности. За последний год на 40% выросла интернет-преступность (в Москве)", - сказал... читать дальше

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Цены на нефть увеличили прирост в ходе торгов в пятницу. Однако по итогам недели Brent и WTI могут продемонстрировать снижение на 0,9% и 1,4% соответственно на фоне обеспокоенности скачком случаев COVID-19 в Индии и Японии, отмечает MarketWatch. Поддержку рынку... Поддержку рынку... читать дальше

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Газопровод "Северный поток 2", по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "По той информации, которой мы от оператора владеем, в этом году это будет", - ответил он на вопрос о том, может ли...

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Решение об открытии авиарейсов на египетские курорты и о количестве совершаемых туда рейсов будет принято во второй половине мая, сообщил оперштаб по предупреждению завоза и распространения в РФ новой коронавирусной инфекции. "Вопрос о количестве рейсов в Хургаду и... "Вопрос о количестве рейсов в Хургаду и... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10966 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,987 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,6375 руб., максимальный - 75,55 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,6375 руб., максимальный - 75,55 руб. Было... читать дальше

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Продажи новых домов в США в марте 2021 года подскочили на 20,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили максимальные с августа 2006 года 1,021 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в феврале было... читать дальше

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Минпромторг РФ рассчитывает к 2024 году увеличить долю российского ИТ-оборудования на внутренних регулируемых рынках (госзакупки и закупки госкомпаний) до 700 млрд рублей, заявил глава министерства Денис Мантуров в ходе заседании Координационного совета по промышленности по теме... читать дальше

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Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности США, а также сводный индикатор, учитывающий производство и услуги, в апреле достигли рекорда. Значение PMI в промышленности увеличилось до 60,6 пункта по сравнению с 59,1 пункта в марте, сводный... Значение PMI в промышленности увеличилось до 60,6 пункта по сравнению с 59,1 пункта в марте, сводный... читать дальше

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Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Тамбовской области и ее облигаций на уровне "BBB+(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг Тамбовской области обусловлен ограниченной гибкостью бюджетных расходов, низким... "Кредитный рейтинг Тамбовской области обусловлен ограниченной гибкостью бюджетных расходов, низким... читать дальше

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