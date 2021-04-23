23 апреля 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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23 апреля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 26.04 по 02.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|26.04.2021
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Апрель 2021
|26.04.2021
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Март 2021
|27.04.2021
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Март 2021
|27.04.2021
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Апрель 2021
|27.04.2021
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Февраль 2021
|27.04.2021
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Апрель 2021
|28.04.2021
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Апрель 2021
|28.04.2021
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Февраль 2021
|28.04.2021
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Март 2021
|28.04.2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 17 по 23 апреля
|28.04.2021
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Апрель 2021
|29.04.2021
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Апрель 2021
|29.04.2021
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Март 2021
|29.04.2021
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Март 2021
|29.04.2021
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Апрель 2021
|29.04.2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 11 по 17 апреля
|29.04.2021
|15:30
|Предварительная оценка ВВП США
|I квартал 2021
|29.04.2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 04 по 10 апреля
|29.04.2021
|17:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Апрель 2021
|30.04.2021
|08:30
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Март 2021
|30.04.2021
|08:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|I квартал 2021
|30.04.2021
|09:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|I квартал 2021
|30.04.2021
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Апрель 2021
|30.04.2021
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Март 2021
|30.04.2021
|10:00
|Данные о безработице в Италии
|Март 2021
|30.04.2021
|11:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|I квартал 2021
|30.04.2021
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Март 2021
|30.04.2021
|12:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|I квартал 2021
|30.04.2021
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Апрель 2021
|30.04.2021
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Апрель 2021
|30.04.2021
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Март 2021
|30.04.2021
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Февраль 2021
|30.04.2021
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Март 2021
|30.04.2021
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Апрель 2021
|30.04.2021
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Апрель 2021
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