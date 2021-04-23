Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5729 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,56 руб., максимальный - 11,66 руб. Было заключено 58 сделок. Объем торгов составил 339 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5632 руб. за юань.

23 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2238 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5729 руб.

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В ходе торгов в пятницу цены на нефть эталонных марок поднимаются. Однако по итогам недели Brent и WTI могут потерять в цене около 2% на обеспокоенности по поводу перспектив спроса на топливо в Индии, которая является третьим крупнейшим мировым импортером нефти, отмечает Trading... читать дальше

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Азиатские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам сегодняшних торгов. Исключением стал рынок акций Японии, который завершил день в минусе на фоне беспокойства относительно перспектив восстановления экономики в условиях все более жестких ограничений,... Исключением стал рынок акций Японии, который завершил день в минусе на фоне беспокойства относительно перспектив восстановления экономики в условиях все более жестких ограничений,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,54 пункта (0,432%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3584,81 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3598,87 (-0,04%) пункта,... читать дальше

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Президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдельфаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора договорились о восстановлении между странами полноформатного авиасообщения, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля. "С учетом завершившейся совместной работы по обеспечению высоких... "С учетом завершившейся совместной работы по обеспечению высоких... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АК "АЛРОСА" на уровне "ruAAА", прогноз по рейтингу - "стабильный". Как говорится в сообщении агентства, "АЛРОСА" стала единственной компанией среди крупнейших игроков в отрасли, которая сумела... Как говорится в сообщении агентства, "АЛРОСА" стала единственной компанией среди крупнейших игроков в отрасли, которая сумела... читать дальше

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Баланс рисков смещен в сторону проинфляционных факторов, действие этих факторов может оказаться более продолжительным и выраженным в условиях опережающего роста потребительского спроса по сравнению с возможностями расширения выпуска, говорится в сообщении... читать дальше

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Банк Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк (ЕЦБ), а также Швейцарский национальный банк, откажутся от проведения операций по предоставлению фининститутам долларовой ликвидности сроком на 84 дня с 1 июля 2021 года. Решение, принятое после консультаций с... Решение, принятое после консультаций с... читать дальше

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Банк России повысил прогноз роста кредитования в 2021 году до 10-14% с 9-13%, следует из материалов регулятора. ЦБ также изменил прогноз на 2022 год: повысил его с 7-11% до 8-12%. Прогноз на 2023 года оставил прежним - 7-11%. ЦБ также изменил прогноз на 2022 год: повысил его с 7-11% до 8-12%. Прогноз на 2023 года оставил прежним - 7-11%. В частности, прирост корпоративного... В частности, прирост корпоративного... читать дальше

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ЦБ РФ, повысив ключевую ставку шагом сразу в 50 базисных пунктов впервые с 2014 года, сохранил ястребиный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики, лишь немного перефразировав его по сравнению с мартовским заявлением. Совет директоров Банка России на... Совет директоров Банка России на... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) на уровне "ruAAА", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечает агентство, "АЛРОСА" стала единственной компанией среди крупнейших... Как отмечает агентство, "АЛРОСА" стала единственной компанией среди крупнейших... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "АйСиБиСи Банк" на уровне ruАА со "стабильным" прогнозом. Как говорится в сообщении агентства, рейтинг обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, высоким запасом капитала и... Как говорится в сообщении агентства, рейтинг обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, высоким запасом капитала и... читать дальше

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Российский рубль несколько укрепился к доллару и евро на "Московской бирже" на решении ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 5,0%, так как данное решение было не в полной мере учтено рынком. Все аналитики, опрошенные "Интерфаксом" на этой... Все аналитики, опрошенные "Интерфаксом" на этой... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 75,0893 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 133,24 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 90,4676 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 157,47 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на текущий год до 4,7-5,2% Инфляция продолжает складываться выше прогноза Банка России, говорится в сообщении регулятора. В марте годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,8% (после 5,7% в феврале). По оценке на 19 апреля,... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать нерабочими дни между майскими праздниками. "Если вы считаете, что это необходимо - хорошо, мы так и сделаем. И сегодня соответствующий указ подпишу", - сказал Путин в ходе... "Если вы считаете, что это необходимо - хорошо, мы так и сделаем. И сегодня соответствующий указ подпишу", - сказал Путин в ходе... читать дальше

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