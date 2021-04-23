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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 96,7 млрд руб.
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23 апреля 2021 года 10:03
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 96,7 млрд руб.
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23 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 96,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 101 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.23 апреля 2021 года 14:08
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) на уровне "ruAAА", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечает агентство, "АЛРОСА" стала единственной компанией среди крупнейших... читать дальше
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