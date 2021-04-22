.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,0234 руб.
.
22 апреля 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,0234 руб.
|0
22 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7087 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,0234 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,4325 руб., максимальный - 76,785 руб. Было заключено 63942 сделки. Объем торгов составил 265674,54 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,5325 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 апреля 2021 года 20:47
осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Литана" (Калининград) серии 001Р-01 и включила их в третий уровень котировального списка и сектор компаний повышенного инвестиционного риска, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен... читать дальше
.22 апреля 2021 года 20:44
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил ставку 1-го купона ипотечных облигаций объемом 4,7 млрд руб. на уровне 6,95%
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установил ставку 1-го купона ипотечных облигаций серии БО-001P-08 объемом 4,7 млрд рублей на уровне 6,95% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,13%... читать дальше
.22 апреля 2021 года 20:10
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 22 апреля выросла на 0,66% и составила 57436,896 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 57436,896 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 374,609 млрд руб., или на...
.22 апреля 2021 года 19:25
Совет директоров "Дэни колл" рекомендовал гендиректору провести собрание владельцев бондов и увеличить срок обращения БО-01 на этот раз до 4 лет
Допустивший дефолт по облигациям "Дэни колл" продолжает попытки договориться с держателями бондов. Совет директоров компании рекомендовал гендиректору провести собрание владельцев облигаций и увеличить срок обращения БО-01 на этот раз не до 7-ми, а хотя бы до 4-х лет с момента... читать дальше
.22 апреля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7087 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,0234 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,4325 руб., максимальный - 76,785 руб. Было... читать дальше
.22 апреля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7863 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,39 руб. Минимальный курс евро составил 90,67 руб., максимальный - 92,455 руб. Было заключено 7317 сделок.... читать дальше
.22 апреля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 960 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7216 руб. Минимальный курс юаня составил 11,63 руб., максимальный - 11,838 руб. Было заключено 339 сделок.... читать дальше
.22 апреля 2021 года 19:04
В январе-феврале 2021 года Россия увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 26,9% по сравнению с январем-февралем 2020 годом - до 182 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В январе-феврале прошлого года снижение импорта... читать дальше
.22 апреля 2021 года 19:03
В январе-феврале т.г. объем экспорта нефти из России сократился на 18,1% по сравнению с январем-февралем 2020 года и составил 33,7 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В феврале по... читать дальше
.22 апреля 2021 года 19:01
Потребительские цены на бензин в России с 12 по 18 апреля 2021 года не изменились, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост цен составил 0,1%. С начала года цены на бензин повысились на 3,4%. По данным... читать дальше
.22 апреля 2021 года 19:00
О "Эконом лизинг" разместил 3 летние облигации серии 001Р-03 со сроком обращения 3 год объемом 200 млн рублей , говорится в сообщении компании. Размещение началось 22 апреля. Организатором выступил ИК "Фридом Финанс". "Московская биржа" 15 апреля... читать дальше
.22 апреля 2021 года 19:00
Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в марте выросли в среднем на 8,2% (в помесячном сравнении) после роста на 3% в феврале и на 8,5% в январе. С начала года рост цен составил 22,1%. Рост цен производителей отмечен во всех субъектах Российской Федерации,... читать дальше
.22 апреля 2021 года 18:58
Банк России зарегистрировал 30 выпусков структурных облигаций Сбербанка серий CIB-СО-30 - CIB-СО-59, говорится в сообщении ЦБ. Выпускам присвоены регистрационные номера 6-30-01793-А - 6-59-01793-А. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди... читать дальше
.22 апреля 2021 года 18:58
Рынок акций РФ вырос благодаря снятию геополитической напряженности вокруг Украины после известий, что министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах в связи с достигнутыми целями. Индекс МосБиржи обновил... читать дальше
.22 апреля 2021 года 18:49
Группа НЛМК (флагманский актив - "Новолипецкий металлургический комбинат") планирует отгрузить в 2021 году на рынок США около 0,9 млн тонн слябов, заявил CEO НЛМК Григорий Федоришин в ходе телефонной конференции для аналитиков. "Вы знаете, что мы возобновили отгрузку в США.... читать дальше
.22 апреля 2021 года 18:42
Чистая прибыль американской железнодорожной компании Union Pacific Corp. в первом квартале 2021 года снизилась на 9% и составила $1,34 млрд по сравнению с $1,47 млрд за тот же период предыдущего года. Как говорится в пресс-релизе компании, прибыль в расчете на акцию уменьшилась... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.