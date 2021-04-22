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22 апреля 2021 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 91,39 руб.

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22 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7863 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,39 руб.

Минимальный курс евро составил 90,67 руб., максимальный - 92,455 руб. Было заключено 7317 сделок. Объем торгов составил 31521,13 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,735 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

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