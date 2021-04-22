ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 апреля в размере 76,4217 руб.

22 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 апреля, составляет 76,4217 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,81 коп.

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,68 пункта (0,047%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3560,04 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3580,59 (+0,53%) пункта,... читать дальше

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Годовая инфляция в РФ на 19 апреля, по оценке Минэкономразвития, снизилась до 5,5% с пиковых 5,8% на конец марта, волатильность цен на базовые продукты питания снизилась, разрабатываемые меры по демпферу на зерно и подсолнечное масло окажут дополнительный сдерживающий эффект на... читать дальше

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Расходная часть послания президента Федеральному собранию, по подсчетам Минфина, за 2 года превысит 400 млрд рублей, но затраты, которые потребуются на реструктуризацию бюджетных кредитов регионов, а также перевода их коммерческих кредитов в бюджетные, еще предстоит оценить,... читать дальше

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"ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установил финальный ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигаций серии БО-001P-08 объемом 4,7 млрд рублей на уровне 6,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру... Ориентиру... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 15 апреля по 22 апреля) - 77,0226 руб. за доллар, максимальное значение - 77,7495 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,57 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,49/77,02 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки не изменился, Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 91/92,6 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи упал на 51...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,85/76,82 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 26 коп., средний...

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Американский автопроизводитель Ford Motor Co. продлил приостановку работу нескольких предприятий в Северной Америке в условиях глобального дефицита полупроводников, сообщает The Wall Street Journal. Заводы в Чикаго, пригороде Детройта и Канзас-Сити будут дополнительно... Заводы в Чикаго, пригороде Детройта и Канзас-Сити будут дополнительно... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 апреля, составляет 76,4217 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,81 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 апреля, составляет 92,0423 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,90 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются сегодня, находясь около рекордных значений. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:05 мск поднялся на 0,47%, до 438,69 пункта. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:05 мск поднялся на 0,47%, до 438,69 пункта. Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,17%, германский... Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,17%, германский... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству, не дожидаясь формального выхода поручений, незамедлительно приступить к выполнению задач, поставленных президентом РФ в послании Федеральному Собранию. "Вчера президент выступил с посланием Федеральному Собранию,... "Вчера президент выступил с посланием Федеральному Собранию,... читать дальше

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Журнал Forbes (русская версия) представил новый рейтинг богатейших бизнесменов России за 2021 год. В него включены 200 самых богатых бизнесменов. Число миллиардеров в рейтинге выросло до 123, а порог вхождения в него впервые поднялся до $550 млн, сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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По итогам 1-го квартала т.г. выручка французского дома моды Hermes International SCA подскочила на 38% и составила 2,084 млрд евро против 1,506 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Как говорится в сообщении компании, без учета изменения курсов обмена валют... Как говорится в сообщении компании, без учета изменения курсов обмена валют... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 297 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7967 руб. Минимальный курс юаня составил 11,78 руб., максимальный - 11,8345 руб. Было заключено 60 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,78 руб., максимальный - 11,8345 руб. Было заключено 60 сделок.... читать дальше

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