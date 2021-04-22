Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3855,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 960,09 млрд руб.

22 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 апреля составили по Российской Федерации 3855,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3644,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3859,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3631,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 апреля составили 960,09 млрд руб. против 1113,18612 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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