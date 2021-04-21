"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций ООО "Бифорком Текнолоджис" серии 001P на 3 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-00592-R-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-00592-R-001P-02E. Срок действия программы - 10... Срок действия программы - 10... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 57062,287 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 51,488 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 669 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,1756 руб. Минимальный курс евро составил 91,6525 руб., максимальный - 92,6 руб. Было заключено 5387 сделок.... Минимальный курс евро составил 91,6525 руб., максимальный - 92,6 руб. Было заключено 5387 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2466 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,7362 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,3325 руб., максимальный - 77,07 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,3325 руб., максимальный - 77,07 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 318 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8176 руб. Минимальный курс юаня составил 11,753 руб., максимальный - 11,8602 руб. Было заключено 293 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,753 руб., максимальный - 11,8602 руб. Было заключено 293 сделки.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне выступления с посланием Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина и подешевевшей на опасениях за спрос на сырье нефти. В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на... В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 13 по 19 апреля 2021 г. выросли на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе инфляция составляла 0,1%. На предыдущей неделе инфляция составляла 0,1%. С начала апреля потребительские цены увеличились на 0,4%, с начала года - на... С начала апреля потребительские цены увеличились на 0,4%, с начала года - на... читать дальше

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Объем продаж туров по России с кешбэком с момента запуска программы в августе 2020 года достиг почти 20 млрд рублей, сообщила журналистам в среду глава Ростуризма Зарина Догузова. "С момента запуска в прошлом году программой уже воспользовалось более 1 млн наших... "С момента запуска в прошлом году программой уже воспользовалось более 1 млн наших... читать дальше

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Инвестиции "Русала" в экологическую модернизацию заводов в Сибири до 2027 года составят 385 млрд рублей, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Мы уже занимаемся вопросом и готовим предложения Минфину, чтобы заработал инструмент госгарантий для таких важных... "Мы уже занимаемся вопросом и готовим предложения Минфину, чтобы заработал инструмент госгарантий для таких важных... читать дальше

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ООО "ФЭС-Агро" разместило 3-летние облигации серии БО-02 объемом 500 млн рублей по ставке на уровне 11% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 14 апреля до 15:00 МСК 16 апреля. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 14 апреля до 15:00 МСК 16 апреля. Ориентир ставки 1-го купона первоначально... Ориентир ставки 1-го купона первоначально... читать дальше

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Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, получил в первом квартале доход от инвестиций в размере 4%. Как говорится в отчетности фонда, за январь-март он заработал 382 млрд крон ($45,7 млрд).... Как говорится в отчетности фонда, за январь-март он заработал 382 млрд крон ($45,7 млрд).... читать дальше

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Расходная часть послания президента превысит 400 млрд руб. за два года, так как он не только озвучил контур социальных выплат, но и дал поручение правительству проработать еще ряд финансово емких вопросов, считает глава комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок частично отыграли потери в среду, несмотря на данные, которые показали первый за четыре недели рост запасов нефти в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 594 тыс. баррелей, свидетельствуют данные... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 594 тыс. баррелей, свидетельствуют данные... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3685 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,7455 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,33 руб., максимальный - 77,1875 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,33 руб., максимальный - 77,1875 руб. Было... читать дальше

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Капитальные затраты группы ММК (флагманский актив ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" в 2022 году составят около $1 млрд, заявил CEO компании Павел Шиляев в ходе телефонной конференции для аналитиков. "Мы находимся на этапе планомерной реализации стратегии до... "Мы находимся на этапе планомерной реализации стратегии до... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 594 тыс. баррелей - до 493,02 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 85 тыс. баррелей и составили 234,98 млн... Товарные запасы бензина выросли на 85 тыс. баррелей и составили 234,98 млн... читать дальше

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