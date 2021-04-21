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21 апреля 2021 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 92,1756 руб.

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21 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 669 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,1756 руб.

Минимальный курс евро составил 91,6525 руб., максимальный - 92,6 руб. Было заключено 5387 сделок. Объем торгов составил 26279,99 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,2575 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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