Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,7362 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,3325 руб., максимальный - 77,07 руб. Было заключено 49096 сделок. Объем торгов составил 227842,31 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,6825 руб. за доллар США.

21 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2466 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,7362 руб.

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций ООО "Бифорком Текнолоджис" серии 001P на 3 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-00592-R-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-00592-R-001P-02E. Срок действия программы - 10... Срок действия программы - 10... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 57062,287 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 51,488 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 669 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,1756 руб. Минимальный курс евро составил 91,6525 руб., максимальный - 92,6 руб. Было заключено 5387 сделок.... Минимальный курс евро составил 91,6525 руб., максимальный - 92,6 руб. Было заключено 5387 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2466 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,7362 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,3325 руб., максимальный - 77,07 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,3325 руб., максимальный - 77,07 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 318 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8176 руб. Минимальный курс юаня составил 11,753 руб., максимальный - 11,8602 руб. Было заключено 293 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,753 руб., максимальный - 11,8602 руб. Было заключено 293 сделки.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне выступления с посланием Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина и подешевевшей на опасениях за спрос на сырье нефти. В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на... В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 13 по 19 апреля 2021 г. выросли на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе инфляция составляла 0,1%. На предыдущей неделе инфляция составляла 0,1%. С начала апреля потребительские цены увеличились на 0,4%, с начала года - на... С начала апреля потребительские цены увеличились на 0,4%, с начала года - на... читать дальше

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Объем продаж туров по России с кешбэком с момента запуска программы в августе 2020 года достиг почти 20 млрд рублей, сообщила журналистам в среду глава Ростуризма Зарина Догузова. "С момента запуска в прошлом году программой уже воспользовалось более 1 млн наших... "С момента запуска в прошлом году программой уже воспользовалось более 1 млн наших... читать дальше

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Инвестиции "Русала" в экологическую модернизацию заводов в Сибири до 2027 года составят 385 млрд рублей, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Мы уже занимаемся вопросом и готовим предложения Минфину, чтобы заработал инструмент госгарантий для таких важных... "Мы уже занимаемся вопросом и готовим предложения Минфину, чтобы заработал инструмент госгарантий для таких важных... читать дальше

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ООО "ФЭС-Агро" разместило 3-летние облигации серии БО-02 объемом 500 млн рублей по ставке на уровне 11% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 14 апреля до 15:00 МСК 16 апреля. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 14 апреля до 15:00 МСК 16 апреля. Ориентир ставки 1-го купона первоначально... Ориентир ставки 1-го купона первоначально... читать дальше

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Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, получил в первом квартале доход от инвестиций в размере 4%. Как говорится в отчетности фонда, за январь-март он заработал 382 млрд крон ($45,7 млрд).... Как говорится в отчетности фонда, за январь-март он заработал 382 млрд крон ($45,7 млрд).... читать дальше

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Расходная часть послания президента превысит 400 млрд руб. за два года, так как он не только озвучил контур социальных выплат, но и дал поручение правительству проработать еще ряд финансово емких вопросов, считает глава комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок частично отыграли потери в среду, несмотря на данные, которые показали первый за четыре недели рост запасов нефти в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 594 тыс. баррелей, свидетельствуют данные... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 594 тыс. баррелей, свидетельствуют данные... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3685 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,7455 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,33 руб., максимальный - 77,1875 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,33 руб., максимальный - 77,1875 руб. Было... читать дальше

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Капитальные затраты группы ММК (флагманский актив ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" в 2022 году составят около $1 млрд, заявил CEO компании Павел Шиляев в ходе телефонной конференции для аналитиков. "Мы находимся на этапе планомерной реализации стратегии до... "Мы находимся на этапе планомерной реализации стратегии до... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 594 тыс. баррелей - до 493,02 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 85 тыс. баррелей и составили 234,98 млн... Товарные запасы бензина выросли на 85 тыс. баррелей и составили 234,98 млн... читать дальше

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