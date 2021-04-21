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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 апреля в размере 76,8198 руб.
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Путин поручил подготовить предложения по социально-экономическому развитию
Правительство должно представить предложения по реализации инициатив в сфере социально-экономического развития страны. Речь идет о задачах в сфере демографии, поддержки семьи, о борьбе с бедностью, создании рабочих мест
 
Темпы роста ВВП РФ в марте вышли в положительную область впервые за год
ВВП РФ в марте 2021 года вырос на 0,5% по сравнению с мартом 2020 года после снижения на 2,5%, по уточненной оценке, в феврале (уточнена с 2,8%) и снижения на 2,2% в январе, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина деловой...
 
Ипотечные кредиты планируют сделать еще доступнее
Нацпроект "Жилье и городская среда" был запущен в 2019 году сроком на шесть лет, однако позже вместе с другими нацпроектами продлен до 2030 года. Предполагается, что он поможет россиянам улучшить жилищные условия, сделать строительную отрасль более...
 
Получить кредит самозанятым труднее, чем обычным клиентам
В феврале 2021 г. ФНС сообщила о 1,7 млн официально зарегистрированных самозанятых. Причем только за прошлый год число вставших на соответствующий налоговый учет граждан увеличилось в 6,4 раза, пишут "Ведомости". По оценке Института государственного...
 
21 апреля 2021 года 13:08

ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 апреля в размере 76,8198 руб.

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21 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 апреля, составляет 76,8198 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 80,43 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
21 апреля 2021 года 15:04
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 апреля
ЦБ РФ с 22 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4398,86 (+84,06) руб./грамм; на серебро - 63,99 (+0,74) руб./грамм; на платину - 2934,14 (-1,05) руб./грамм; на палладий - 6861,14 (+57,17) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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21 апреля 2021 года 14:59
У правительства сейчас нет необходимости обсуждать ограничение экспорта бензина - Новак
Правительство РФ обсуждает меры ограничения экспорта бензина, которые нужны лишь в периоды пикового спроса, например, летом, на данный момент такой необходимости нет. Такое мнение высказал журналистам вице-премьер Александр Новак.

По его словам, сейчас обсуждается...    читать дальше
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21 апреля 2021 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 21 апреля растет
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,53 пункта (0,268%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3561,94 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3572,29 (+0,56%) пункта,...    читать дальше
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21 апреля 2021 года 14:42
Хуснуллин допустил досрочное достижение цели по вводу 120 млн кв.м жилья в год
Цель национального проекта по вводу 120 млн кв.м жилья в год может быть достигнута досрочно при росте экономики и доходов населения, заявил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы даже в коронавирус смогли удержать темпы строительства жилья с помощью принятых мер....    читать дальше
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21 апреля 2021 года 14:40
"РСГ-Финанс" установил ставку 16-18-го купонов бондов БО-01 на уровне 9,5%
ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") установило ставку 16-18-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 9,5% годовых, говорится в сообщении компании.

"РСГ-Финанс" разместил бонды БО-01 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2013 года по ставке 12,75% годовых. Бумаги...    читать дальше
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21 апреля 2021 года 14:26
Прогноз правительства по инфляции на 2021 г. будет повышен - Решетников
Правительство повысит прогноз по инфляции на 2021 год, сказал "Интерфаксу" глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы изменили прогноз, он сейчас в правительстве. Там несколько изменилось. Чуть-чуть повыше сделали", - сказал он, комментируя ожидания по...    читать дальше
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21 апреля 2021 года 14:21
На реализацию мер из послания президента РФ потребуется около 400 млрд руб. за два года - Силуанов
Расходы в рамках мер, озвученных президентом РФ в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, составят около 400 млрд рублей за два года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"На два года это порядка 400 млрд рублей, большая часть из которых -...    читать дальше
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21 апреля 2021 года 14:16
Путин призвал начать строительство железнодорожного Северного широтного хода
Президент РФ Владимир Путин призвал начать реализацию проекта по строительству Северного широтного хода (СШХ), связывающего Северную и Свердловскую железные дороги ОАО "Российские железные дороги" параллельно Транссибирской магистрали.

"Ямало-Ненецкий (автономный) округ...    читать дальше
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21 апреля 2021 года 14:11
Нефть дешевеет на опасениях по поводу спроса
Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в среду на фоне возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 в ряде азиатских стран, который ставит под вопрос перспективы восстановления глобального спроса.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской...    читать дальше
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21 апреля 2021 года 14:06
Российские регионы получат инфраструктурные кредиты на 15 лет под 3% годовых
Российские регионы получат инфраструктурные кредиты на 15 лет под 3% годовых, на эти цели до конца 2023 года будет предусмотрено не менее 500 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. "Мы предоставим субъектам Федерации...    читать дальше
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21 апреля 2021 года 14:01
Госдума может законодательно оформить озвученные Путиным меры соцподдержки до конца весенней сессии
Озвученные президентом в послании предложения о социальной поддержке могут быть законодательно оформлены до конца весенней сессии, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Предложения президента Путина о...    читать дальше
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21 апреля 2021 года 13:54
Moody's подтвердило рейтинги банка "Ак Барс", улучшило прогноз
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги банка "Ак Барс" по депозитам в национальной и иностранной валюте на уровне "B1".

Прогноз рейтингов изменен на "позитивный" со "стабильного", говорится в сообщении агентства.

Базовая...    читать дальше
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21 апреля 2021 года 13:52
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26236 на аукционе - 7,07%, размещены бумаги на 20 млрд руб.
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26236 с погашением 17 мая 2028 года составила 93,11% от номинала, что соответствует доходности 7,07% годовых, свидетельствует информация Московской биржи.

Всего было продано бумаг на общую...    читать дальше
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21 апреля 2021 года 13:47
Путин: в ходе газификации газ должен быть доведен до участков граждан без финансирования с их стороны
Президент России Владимир Путин считает, что в процессе газификации газ должен быть доведен до участков граждан без финансирования с их стороны.

"Немало российский семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети. Но их дома доступа к газу, по...    читать дальше
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21 апреля 2021 года 13:41
Допподдержка МСП станет программой на госуровне
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в течение месяца разработать программу дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

"Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке...    читать дальше
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21 апреля 2021 года 13:36
Путин: будем поощрять компании, направляющие прибыль на развитие, а не на выплату дивидендов
Правительство проанализирует, как компании распорядятся прибылью 2021 года, будет поощрять тех, направит ее на развитие предприятий, а не на дивиденды, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

"Прибыль корпоративного сектора в этом...    читать дальше
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