Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,8264 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,8 руб., максимальный - 11,8422 руб. Было заключено 56 сделок. Объем торгов составил 401,34 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,8413 руб. за юань.

21 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1071 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8264 руб.

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ЦБ РФ с 22 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4398,86 (+84,06) руб./грамм; на серебро - 63,99 (+0,74) руб./грамм; на платину - 2934,14 (-1,05) руб./грамм; на палладий - 6861,14 (+57,17) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Правительство РФ обсуждает меры ограничения экспорта бензина, которые нужны лишь в периоды пикового спроса, например, летом, на данный момент такой необходимости нет. Такое мнение высказал журналистам вице-премьер Александр Новак. По его словам, сейчас обсуждается... По его словам, сейчас обсуждается... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,53 пункта (0,268%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3561,94 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3572,29 (+0,56%) пункта,... читать дальше

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Цель национального проекта по вводу 120 млн кв.м жилья в год может быть достигнута досрочно при росте экономики и доходов населения, заявил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Мы даже в коронавирус смогли удержать темпы строительства жилья с помощью принятых мер.... "Мы даже в коронавирус смогли удержать темпы строительства жилья с помощью принятых мер.... читать дальше

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ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") установило ставку 16-18-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 9,5% годовых, говорится в сообщении компании. "РСГ-Финанс" разместил бонды БО-01 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2013 года по ставке 12,75% годовых. Бумаги... "РСГ-Финанс" разместил бонды БО-01 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2013 года по ставке 12,75% годовых. Бумаги... читать дальше

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Правительство повысит прогноз по инфляции на 2021 год, сказал "Интерфаксу" глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Мы изменили прогноз, он сейчас в правительстве. Там несколько изменилось. Чуть-чуть повыше сделали", - сказал он, комментируя ожидания по... "Мы изменили прогноз, он сейчас в правительстве. Там несколько изменилось. Чуть-чуть повыше сделали", - сказал он, комментируя ожидания по... читать дальше

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Расходы в рамках мер, озвученных президентом РФ в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, составят около 400 млрд рублей за два года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "На два года это порядка 400 млрд рублей, большая часть из которых -... "На два года это порядка 400 млрд рублей, большая часть из которых -... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин призвал начать реализацию проекта по строительству Северного широтного хода (СШХ), связывающего Северную и Свердловскую железные дороги ОАО "Российские железные дороги" параллельно Транссибирской магистрали. "Ямало-Ненецкий (автономный) округ... "Ямало-Ненецкий (автономный) округ... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в среду на фоне возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 в ряде азиатских стран, который ставит под вопрос перспективы восстановления глобального спроса. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской... Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской... читать дальше

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Российские регионы получат инфраструктурные кредиты на 15 лет под 3% годовых, на эти цели до конца 2023 года будет предусмотрено не менее 500 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. "Мы предоставим субъектам Федерации... читать дальше

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Озвученные президентом в послании предложения о социальной поддержке могут быть законодательно оформлены до конца весенней сессии, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Предложения президента Путина о... "Предложения президента Путина о... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги банка "Ак Барс" по депозитам в национальной и иностранной валюте на уровне "B1". Прогноз рейтингов изменен на "позитивный" со "стабильного", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтингов изменен на "позитивный" со "стабильного", говорится в сообщении агентства. Базовая... Базовая... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26236 с погашением 17 мая 2028 года составила 93,11% от номинала, что соответствует доходности 7,07% годовых, свидетельствует информация Московской биржи. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Президент России Владимир Путин считает, что в процессе газификации газ должен быть доведен до участков граждан без финансирования с их стороны. "Немало российский семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети. Но их дома доступа к газу, по... "Немало российский семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети. Но их дома доступа к газу, по... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в течение месяца разработать программу дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). "Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке... "Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке... читать дальше

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Правительство проанализирует, как компании распорядятся прибылью 2021 года, будет поощрять тех, направит ее на развитие предприятий, а не на дивиденды, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию. "Прибыль корпоративного сектора в этом... "Прибыль корпоративного сектора в этом... читать дальше

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