Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3859,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1113,19 млрд руб.

21 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 апреля составили по Российской Федерации 3859,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3631,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3772,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3540,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 апреля составили 1113,19 млрд руб. против 1116,62762 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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