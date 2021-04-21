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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сеегодня в размере 76,0155 руб., евро - 91,7507 руб.
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21 апреля 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сеегодня в размере 76,0155 руб., евро - 91,7507 руб.
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21 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 апреля, составляет 76,0155 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,36 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 апреля, составляет 91,7507 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,47 коп.
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21 апреля 2021 года 15:04
ЦБ РФ с 22 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4398,86 (+84,06) руб./грамм; на серебро - 63,99 (+0,74) руб./грамм; на платину - 2934,14 (-1,05) руб./грамм; на палладий - 6861,14 (+57,17) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.21 апреля 2021 года 14:59
Правительство РФ обсуждает меры ограничения экспорта бензина, которые нужны лишь в периоды пикового спроса, например, летом, на данный момент такой необходимости нет. Такое мнение высказал журналистам вице-премьер Александр Новак. По его словам, сейчас обсуждается... читать дальше
.21 апреля 2021 года 14:45
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,53 пункта (0,268%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3561,94 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3572,29 (+0,56%) пункта,... читать дальше
.21 апреля 2021 года 14:42
Цель национального проекта по вводу 120 млн кв.м жилья в год может быть достигнута досрочно при росте экономики и доходов населения, заявил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Мы даже в коронавирус смогли удержать темпы строительства жилья с помощью принятых мер.... читать дальше
.21 апреля 2021 года 14:40
ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") установило ставку 16-18-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 9,5% годовых, говорится в сообщении компании. "РСГ-Финанс" разместил бонды БО-01 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2013 года по ставке 12,75% годовых. Бумаги... читать дальше
.21 апреля 2021 года 14:26
Правительство повысит прогноз по инфляции на 2021 год, сказал "Интерфаксу" глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Мы изменили прогноз, он сейчас в правительстве. Там несколько изменилось. Чуть-чуть повыше сделали", - сказал он, комментируя ожидания по... читать дальше
.21 апреля 2021 года 14:21
Расходы в рамках мер, озвученных президентом РФ в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, составят около 400 млрд рублей за два года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "На два года это порядка 400 млрд рублей, большая часть из которых -... читать дальше
.21 апреля 2021 года 14:16
Президент РФ Владимир Путин призвал начать реализацию проекта по строительству Северного широтного хода (СШХ), связывающего Северную и Свердловскую железные дороги ОАО "Российские железные дороги" параллельно Транссибирской магистрали. "Ямало-Ненецкий (автономный) округ... читать дальше
.21 апреля 2021 года 14:11
Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в среду на фоне возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 в ряде азиатских стран, который ставит под вопрос перспективы восстановления глобального спроса. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской... читать дальше
.21 апреля 2021 года 14:06
Российские регионы получат инфраструктурные кредиты на 15 лет под 3% годовых, на эти цели до конца 2023 года будет предусмотрено не менее 500 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. "Мы предоставим субъектам Федерации... читать дальше
.21 апреля 2021 года 14:01
Озвученные президентом в послании предложения о социальной поддержке могут быть законодательно оформлены до конца весенней сессии, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Предложения президента Путина о... читать дальше
.21 апреля 2021 года 13:54
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги банка "Ак Барс" по депозитам в национальной и иностранной валюте на уровне "B1". Прогноз рейтингов изменен на "позитивный" со "стабильного", говорится в сообщении агентства. Базовая... читать дальше
.21 апреля 2021 года 13:52
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26236 с погашением 17 мая 2028 года составила 93,11% от номинала, что соответствует доходности 7,07% годовых, свидетельствует информация Московской биржи. Всего было продано бумаг на общую... читать дальше
.21 апреля 2021 года 13:47
Путин: в ходе газификации газ должен быть доведен до участков граждан без финансирования с их стороны
Президент России Владимир Путин считает, что в процессе газификации газ должен быть доведен до участков граждан без финансирования с их стороны. "Немало российский семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети. Но их дома доступа к газу, по... читать дальше
.21 апреля 2021 года 13:41
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в течение месяца разработать программу дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). "Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке... читать дальше
.21 апреля 2021 года 13:36
Правительство проанализирует, как компании распорядятся прибылью 2021 года, будет поощрять тех, направит ее на развитие предприятий, а не на дивиденды, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию. "Прибыль корпоративного сектора в этом... читать дальше
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