Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,4633 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,9325 руб., максимальный - 77,07 руб. Было заключено 52223 сделки. Объем торгов составил 238619,49 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,825 руб. за доллар США.

20 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2273 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,4633 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 57010,799 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 381,267 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Мэйл.Ру Финанс" серии 001Р объемом до 100 млрд рублей включительно, сообщается в эмиссионных документах компании по программе. Программе присвоен регистрационный номер 4-00566-R-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-00566-R-001P-02E. В рамках... В рамках... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 3-летним облигациям РН банка серии БО-001P-08 объемом 8 млрд рублей кредитный рейтинг "AAА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала шесть выпусков облигаций ВЭБа серий ПБО-001Р-24 - ПБО-001Р-29 и включила их в первый уровень котировального списка, сообщается на сайте биржи. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-332-00004-T-001P - 4B02-337-00004-T-001P... Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-332-00004-T-001P - 4B02-337-00004-T-001P... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "СпецИнвестЛизинг" ("СИЛ", Москва) серии 001P-03 и включила их в третий уровень котировального списка и в сектор компаний повышенного инвестиционного риска, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный... Выпуску присвоен идентификационный... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) на уровне "А+(RU)", изменив прогноз с "негативного" на "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства,... Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 820 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7855 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7 руб., максимальный - 11,8538 руб. Было заключено 376 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,7 руб., максимальный - 11,8538 руб. Было заключено 376 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2273 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,4633 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,9325 руб., максимальный - 77,07 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,9325 руб., максимальный - 77,07 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6167 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,235 руб. Минимальный курс евро составил 91,66 руб., максимальный - 92,745 руб. Было заключено 7167 сделок.... Минимальный курс евро составил 91,66 руб., максимальный - 92,745 руб. Было заключено 7167 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне перешедшей к снижению нефти и из-за геополитических рисков. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, что власти ЕС в настоящий момент не изучают варианты введения новых санкций против России, однако такое... Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, что власти ЕС в настоящий момент не изучают варианты введения новых санкций против России, однако такое... читать дальше

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В России в марте 2021 года было построено 6,6 млн кв. м жилья (с учетом жилых домов на участках садоводства), что на 19,8% больше показателя марта 2020 года, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В целом за январь-март 2021 года было... В целом за январь-март 2021 года было... читать дальше

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ООО "СФО ВТБ (MOEX: VTBR) РКС-1" (оригинатор сделки банк ВТБ) 20 апреля начало сбор заявок на выпуск облигаций с залоговым обеспечением номинальным объемом 35 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир по доходности 1-го купона на 20 апреля... Ориентир по доходности 1-го купона на 20 апреля... читать дальше

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Общая численность безработных в России в марте 2021 года уменьшилась на 187 тыс. по сравнению с февралем и составила 4 млн 57 тыс. человек, свидетельствуют предварительные данные Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). Это седьмой месяц подряд, в котором фиксируется... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в феврале 2021 года составил 2% в годовом выражении после повышения на 0,1% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном... Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном... читать дальше

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ХК "Новотранс" установила ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 5 лет объемом 5 млрд рублей на уровне 9,15% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,47% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,47% годовых. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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