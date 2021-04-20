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20 апреля 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 92,235 руб.
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20 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6167 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,235 руб. Минимальный курс евро составил 91,66 руб., максимальный - 92,745 руб. Было заключено 7167 сделок. Объем торгов составил 30600,54 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,53 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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20 апреля 2021 года 20:00
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.20 апреля 2021 года 19:53
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.20 апреля 2021 года 19:19
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.20 апреля 2021 года 19:16
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) на уровне "А+(RU)", изменив прогноз с "негативного" на "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства,... читать дальше
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 820 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7855 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7 руб., максимальный - 11,8538 руб. Было заключено 376 сделок.... читать дальше
.20 апреля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2273 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,4633 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,9325 руб., максимальный - 77,07 руб. Было... читать дальше
.20 апреля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6167 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,235 руб. Минимальный курс евро составил 91,66 руб., максимальный - 92,745 руб. Было заключено 7167 сделок.... читать дальше
.20 апреля 2021 года 19:10
Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне перешедшей к снижению нефти и из-за геополитических рисков. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, что власти ЕС в настоящий момент не изучают варианты введения новых санкций против России, однако такое... читать дальше
.20 апреля 2021 года 19:07
В России в марте 2021 года было построено 6,6 млн кв. м жилья (с учетом жилых домов на участках садоводства), что на 19,8% больше показателя марта 2020 года, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В целом за январь-март 2021 года было... читать дальше
.20 апреля 2021 года 19:03
ВТБ открыл сбор заявок на облигации в рамках секьюритизации портфеля потребкредитов объемом до 35 млрд рублей
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.20 апреля 2021 года 19:03
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.20 апреля 2021 года 19:01
Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в феврале 2021 года составил 2% в годовом выражении после повышения на 0,1% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном... читать дальше
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20 апреля 2021 года 19:00
Оборот розничной торговли в России в марте 2021 года сократился на 3,4% по сравнению с мартом 2020 года, до 3 трлн 052,8 млрд рублей, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). В феврале розничной торговли в годовом выражении снизился на 1,5% (ранее сообщалось о... читать дальше
.20 апреля 2021 года 18:47
ХК "Новотранс" установила ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 5 лет объемом 5 млрд рублей на уровне 9,15% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,47% годовых. Сбор заявок на... читать дальше
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