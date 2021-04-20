Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 апреля

20 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 21 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4314,8 (-69,4) руб./грамм; на серебро - 63,25 (-0,75) руб./грамм; на платину - 2935,19 (-53,14) руб./грамм; на палладий - 6803,97 (-84,64) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 57010,799 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 381,267 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Мэйл.Ру Финанс" серии 001Р объемом до 100 млрд рублей включительно, сообщается в эмиссионных документах компании по программе. Программе присвоен регистрационный номер 4-00566-R-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-00566-R-001P-02E. В рамках... В рамках... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 3-летним облигациям РН банка серии БО-001P-08 объемом 8 млрд рублей кредитный рейтинг "AAА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала шесть выпусков облигаций ВЭБа серий ПБО-001Р-24 - ПБО-001Р-29 и включила их в первый уровень котировального списка, сообщается на сайте биржи. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-332-00004-T-001P - 4B02-337-00004-T-001P... Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-332-00004-T-001P - 4B02-337-00004-T-001P... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "СпецИнвестЛизинг" ("СИЛ", Москва) серии 001P-03 и включила их в третий уровень котировального списка и в сектор компаний повышенного инвестиционного риска, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный... Выпуску присвоен идентификационный... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) на уровне "А+(RU)", изменив прогноз с "негативного" на "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства,... Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 820 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7855 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7 руб., максимальный - 11,8538 руб. Было заключено 376 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,7 руб., максимальный - 11,8538 руб. Было заключено 376 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2273 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,4633 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,9325 руб., максимальный - 77,07 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,9325 руб., максимальный - 77,07 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6167 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,235 руб. Минимальный курс евро составил 91,66 руб., максимальный - 92,745 руб. Было заключено 7167 сделок.... Минимальный курс евро составил 91,66 руб., максимальный - 92,745 руб. Было заключено 7167 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне перешедшей к снижению нефти и из-за геополитических рисков. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, что власти ЕС в настоящий момент не изучают варианты введения новых санкций против России, однако такое... Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, что власти ЕС в настоящий момент не изучают варианты введения новых санкций против России, однако такое... читать дальше

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В России в марте 2021 года было построено 6,6 млн кв. м жилья (с учетом жилых домов на участках садоводства), что на 19,8% больше показателя марта 2020 года, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В целом за январь-март 2021 года было... В целом за январь-март 2021 года было... читать дальше

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ООО "СФО ВТБ (MOEX: VTBR) РКС-1" (оригинатор сделки банк ВТБ) 20 апреля начало сбор заявок на выпуск облигаций с залоговым обеспечением номинальным объемом 35 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир по доходности 1-го купона на 20 апреля... Ориентир по доходности 1-го купона на 20 апреля... читать дальше

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Общая численность безработных в России в марте 2021 года уменьшилась на 187 тыс. по сравнению с февралем и составила 4 млн 57 тыс. человек, свидетельствуют предварительные данные Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). Это седьмой месяц подряд, в котором фиксируется... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в феврале 2021 года составил 2% в годовом выражении после повышения на 0,1% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном... Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном... читать дальше

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ХК "Новотранс" установила ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 5 лет объемом 5 млрд рублей на уровне 9,15% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,47% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,47% годовых. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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