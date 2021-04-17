Администрация США в настоящее время оценивает эффект от принятых на этой неделе санкций против России и готова, в случае новых агрессивных действий Москвы, принять дополнительные меры, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По его информации, одна из возможных... По его информации, одна из возможных... читать дальше

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Строительство девяти новых мостов планируется завершить в столице до конца 2024 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. "На период с 2021 по 2024 гг. в Москве запланировано строительство девяти... "На период с 2021 по 2024 гг. в Москве запланировано строительство девяти... читать дальше

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Существующие транспортные системы европейских городов нуждаются в преобразовании. Многие мэры уже приступили к повышению их экологичности и эффективности, они побуждают горожан отказываться от езды на личных автомобилях и передвигаться по городу на общественном транспорте,... читать дальше

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Новый маршрут Московских центральных диаметров будет обслуживать порядка 47 миллионов человек в год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. "МЦД-3 - важный и ожидаемый проект для нашего города. Запуск... "МЦД-3 - важный и ожидаемый проект для нашего города. Запуск... читать дальше

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Число людей в мире, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом COVID-19, в субботу преодолело отметку в 3 млн, сообщает портал Worldometer. Согласно его подсчетам, от коронавируса умерли 3 014 240 человек. В общей сложности на планете за все время пандемии зафиксировали... читать дальше

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Прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в первом квартале подскочили на 39,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 302,47 млрд юаней, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом показатель на 24,8%... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) X5 Retail Group N.V.7в иностранной и национальной валютах на уровне "BB+". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Также был подтвержден... читать дальше

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Правительство РФ направит 21 млрд рублей на проект "Строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае", "НОВАТЭК" инвестирует 4,8 млрд рублей, следует из проекта постановления правительства РФ, разработанного Росморречфлотом. В... В... читать дальше

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Зампред Банка России Михаил Алексеев, перешедший в ЦБ РФ в середине октября 2020 года, обогнал по доходам первого зампреда Банка России Ольгу Скоробогатову, лидировавшую несколько лет, следует из информации, размещенной на сайте регулятора. Алексеев ранее руководил... Алексеев ранее руководил... читать дальше

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Самые высокие доходы за прошлый год среди членов Совета Федерации получил Валерий Пономарев - 4 млрд 181 млн 773 тыс. рублей. Это следует из декларации сенатора за 2020 год, опубликованной в пятницу на сайте Совета Федерации. В 2019 году сенатор заработал 2 млрд 767 млн... В 2019 году сенатор заработал 2 млрд 767 млн... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил более 9,3 тыс. случаев, и это самое высокое значение с начала месяца, умерли за сутки 398 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России... "За последние сутки в России... читать дальше

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Минфин РФ обладает большим запасом прочности и может спокойно наблюдать реакцию рынка на санкции США в отношении российского госдолга, не форсируя проведение новых аукционов по размещению ОФЗ. Американские финансовые институты с 14 июня не будут иметь возможности... Американские финансовые институты с 14 июня не будут иметь возможности... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин в 2020 году заработал 8,24 млн рублей, за год доход мэра увеличился на 10 тыс. рублей. Декларация о доходах и имуществе мэра опубликована на официальном портале московской мэрии в пятницу вечером. В собственности мэра Москвы, как и ранее,... В собственности мэра Москвы, как и ранее,... читать дальше

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Спрос российских финансовых институтов на облигации Минфина, обеспечивший несколько масштабных размещений ОФЗ в последние недели, позволит выполнить программу внутренних заимствований, несмотря на санкции США, уверен Антон Силуанов. Американские финансовые институты с... Американские финансовые институты с... читать дальше

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Депутат Госдумы Григорий Аникеев в 2020 году заработал 2,7 млрд рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте нижней палаты парламента. Аникеев ("Единая Россия"), член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных... Аникеев ("Единая Россия"), член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных... читать дальше

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Россия в этом году не собирается отказываться от планов по выходу на внешние рынки, занимать, как и в прошлом году, скорее всего, будет в евро. "Что касается внешних рынков, я уверен, что мы в этом году сможем также выйти на внешние рынки. Это будут, естественно,... "Что касается внешних рынков, я уверен, что мы в этом году сможем также выйти на внешние рынки. Это будут, естественно,... читать дальше

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