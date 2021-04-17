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17 апреля 2021 года 17:52
Администрация США в настоящее время оценивает эффект от принятых на этой неделе санкций против России и готова, в случае новых агрессивных действий Москвы, принять дополнительные меры, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По его информации, одна из возможных... читать дальше
.17 апреля 2021 года 16:34
Строительство девяти новых мостов планируется завершить в столице до конца 2024 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. "На период с 2021 по 2024 гг. в Москве запланировано строительство девяти... читать дальше
.17 апреля 2021 года 15:46
Существующие транспортные системы европейских городов нуждаются в преобразовании. Многие мэры уже приступили к повышению их экологичности и эффективности, они побуждают горожан отказываться от езды на личных автомобилях и передвигаться по городу на общественном транспорте,... читать дальше
.17 апреля 2021 года 14:51
Новый маршрут Московских центральных диаметров будет обслуживать порядка 47 миллионов человек в год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. "МЦД-3 - важный и ожидаемый проект для нашего города. Запуск... читать дальше
.17 апреля 2021 года 13:35
Число людей в мире, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом COVID-19, в субботу преодолело отметку в 3 млн, сообщает портал Worldometer. Согласно его подсчетам, от коронавируса умерли 3 014 240 человек. В общей сложности на планете за все время пандемии зафиксировали... читать дальше
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Прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в первом квартале подскочили на 39,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 302,47 млрд юаней, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом показатель на 24,8%... читать дальше
.17 апреля 2021 года 12:34
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) X5 Retail Group N.V.7в иностранной и национальной валютах на уровне "BB+". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Также был подтвержден... читать дальше
.17 апреля 2021 года 12:15
Правительство РФ направит 21 млрд рублей на проект "Строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае", "НОВАТЭК" инвестирует 4,8 млрд рублей, следует из проекта постановления правительства РФ, разработанного Росморречфлотом. В... читать дальше
.17 апреля 2021 года 11:42
Зампред Банка России Михаил Алексеев, перешедший в ЦБ РФ в середине октября 2020 года, обогнал по доходам первого зампреда Банка России Ольгу Скоробогатову, лидировавшую несколько лет, следует из информации, размещенной на сайте регулятора. Алексеев ранее руководил... читать дальше
.17 апреля 2021 года 11:31
Самые высокие доходы за прошлый год среди членов Совета Федерации получил Валерий Пономарев - 4 млрд 181 млн 773 тыс. рублей. Это следует из декларации сенатора за 2020 год, опубликованной в пятницу на сайте Совета Федерации. В 2019 году сенатор заработал 2 млрд 767 млн... читать дальше
.17 апреля 2021 года 11:23
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил более 9,3 тыс. случаев, и это самое высокое значение с начала месяца, умерли за сутки 398 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России... читать дальше
.17 апреля 2021 года 11:16
Минфин может спокойно мониторить реакцию рынка на санкции в отношении российского госдолга - Силуанов
Минфин РФ обладает большим запасом прочности и может спокойно наблюдать реакцию рынка на санкции США в отношении российского госдолга, не форсируя проведение новых аукционов по размещению ОФЗ. Американские финансовые институты с 14 июня не будут иметь возможности... читать дальше
.17 апреля 2021 года 10:52
Мэр Москвы Сергей Собянин в 2020 году заработал 8,24 млн рублей, за год доход мэра увеличился на 10 тыс. рублей. Декларация о доходах и имуществе мэра опубликована на официальном портале московской мэрии в пятницу вечером. В собственности мэра Москвы, как и ранее,... читать дальше
.17 апреля 2021 года 10:15
Силуанов: спрос российских фининститутов на ОФЗ позволит выполнить программу заимствований и без банков США
Спрос российских финансовых институтов на облигации Минфина, обеспечивший несколько масштабных размещений ОФЗ в последние недели, позволит выполнить программу внутренних заимствований, несмотря на санкции США, уверен Антон Силуанов. Американские финансовые институты с... читать дальше
.17 апреля 2021 года 09:54
Депутат Госдумы Григорий Аникеев в 2020 году заработал 2,7 млрд рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте нижней палаты парламента. Аникеев ("Единая Россия"), член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных... читать дальше
.17 апреля 2021 года 09:27
Россия в этом году не собирается отказываться от планов по выходу на внешние рынки, занимать, как и в прошлом году, скорее всего, будет в евро. "Что касается внешних рынков, я уверен, что мы в этом году сможем также выйти на внешние рынки. Это будут, естественно,... читать дальше
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