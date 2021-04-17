.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Все новости
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в марте в РФ выросло на 1,1%
В марте рост промпроизводства в РФ составил 1,1% после падения на 3,2%, согласно пересмотренным данным, в феврале. Данные оказались гораздо лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 1%
 
Сценарий восстановления экономики РФ на сегодня является единственным - ВШЭ
Сводный опережающий индекс (СОИ) в марте 2021 г. резко вырос до плюс 11,8% с плюс 4% в феврале, указывая, что сценарий постепенного восстановления российской экономики на данный момент является единственным, говорится в периодическом обзоре...
 
Комфортная сумма сбережений - 1,3 млн руб.
Россияне назвали желаемый размер накоплений для комфортной жизни - в среднем семье необходимо 1,3 млн рублей, чтобы чувствовать себя уверенно, следует из опроса "Сбербанк страхование жизни" и НПФ Сбербанка, пишут "Известия". "Наибольший размер...
 
Регистрировать россиян на "Госуслугах" предложили с рождения
Создание учетной записи пользователей на портале госуслуг будет проводиться по умолчанию при любом обращении граждан в госорганы - например, при рождении ребенка или при получении паспорта. Такое нововведение предлагается проектом "Цифровой профиль...
 

НОВОСТИ
.
Все
.
.
Валюта
.
.
Акции
.
.
Облигации
.
.
Мировые новости
.

17 апреля 2021 года 17:52
США могут принять дополнительные меры против долговых обязательств РФ
Администрация США в настоящее время оценивает эффект от принятых на этой неделе санкций против России и готова, в случае новых агрессивных действий Москвы, принять дополнительные меры, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, одна из возможных...    читать дальше
.
17 апреля 2021 года 16:34
До конца 2024 года в Москве планируется построить девять новых мостов
Строительство девяти новых мостов планируется завершить в столице до конца 2024 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

"На период с 2021 по 2024 гг. в Москве запланировано строительство девяти...    читать дальше
.
17 апреля 2021 года 15:46
В ООН призывают горожан пересаживаться на велосипеды или пользоваться общественным транспортом
Существующие транспортные системы европейских городов нуждаются в преобразовании. Многие мэры уже приступили к повышению их экологичности и эффективности, они побуждают горожан отказываться от езды на личных автомобилях и передвигаться по городу на общественном транспорте,...    читать дальше
.
17 апреля 2021 года 14:51
Годовой пассажиропоток МЦД-3 составит около 47 миллионов человек
Новый маршрут Московских центральных диаметров будет обслуживать порядка 47 миллионов человек в год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

"МЦД-3 - важный и ожидаемый проект для нашего города. Запуск...    читать дальше
.
17 апреля 2021 года 13:35
Число заражений COVID-19 в мире превысило 140 млн
Число людей в мире, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом COVID-19, в субботу преодолело отметку в 3 млн, сообщает портал Worldometer. Согласно его подсчетам, от коронавируса умерли 3 014 240 человек. В общей сложности на планете за все время пандемии зафиксировали...    читать дальше
.
17 апреля 2021 года 12:58
Рост прямых иностранных инвестиций в Китай в 1-м квартале составил 39,9%
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в первом квартале подскочили на 39,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 302,47 млрд юаней, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом показатель на 24,8%...    читать дальше
.
17 апреля 2021 года 12:34
Fitch подтвердило рейтинги X5 на уровне "BB+"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) X5 Retail Group N.V.7в иностранной и национальной валютах на уровне "BB+". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Также был подтвержден...    читать дальше
.
17 апреля 2021 года 12:15
Правительство выделит 21 млрд руб. на СПГ-терминал на Камчатке
Правительство РФ направит 21 млрд рублей на проект "Строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае", "НОВАТЭК" инвестирует 4,8 млрд рублей, следует из проекта постановления правительства РФ, разработанного Росморречфлотом.

В...    читать дальше
.
17 апреля 2021 года 11:42
Лидером по доходам среди руководства ЦБ РФ стал новый зампред Алексеев, задекларировав 113 млн руб.
Зампред Банка России Михаил Алексеев, перешедший в ЦБ РФ в середине октября 2020 года, обогнал по доходам первого зампреда Банка России Ольгу Скоробогатову, лидировавшую несколько лет, следует из информации, размещенной на сайте регулятора.

Алексеев ранее руководил...    читать дальше
.
17 апреля 2021 года 11:31
Самый состоятельный сенатор Пономарев увеличил свой доход до 4 млрд руб.
Самые высокие доходы за прошлый год среди членов Совета Федерации получил Валерий Пономарев - 4 млрд 181 млн 773 тыс. рублей. Это следует из декларации сенатора за 2020 год, опубликованной в пятницу на сайте Совета Федерации.

В 2019 году сенатор заработал 2 млрд 767 млн...    читать дальше
.
17 апреля 2021 года 11:23
В России за сутки выявлено более 9,3 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил более 9,3 тыс. случаев, и это самое высокое значение с начала месяца, умерли за сутки 398 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России...    читать дальше
.
17 апреля 2021 года 11:16
Минфин может спокойно мониторить реакцию рынка на санкции в отношении российского госдолга - Силуанов
Минфин РФ обладает большим запасом прочности и может спокойно наблюдать реакцию рынка на санкции США в отношении российского госдолга, не форсируя проведение новых аукционов по размещению ОФЗ.

Американские финансовые институты с 14 июня не будут иметь возможности...    читать дальше
.
17 апреля 2021 года 10:52
Доходы Собянина в 2020 году составили 8,2 млн руб.
Мэр Москвы Сергей Собянин в 2020 году заработал 8,24 млн рублей, за год доход мэра увеличился на 10 тыс. рублей. Декларация о доходах и имуществе мэра опубликована на официальном портале московской мэрии в пятницу вечером.

В собственности мэра Москвы, как и ранее,...    читать дальше
.
17 апреля 2021 года 10:15
Силуанов: спрос российских фининститутов на ОФЗ позволит выполнить программу заимствований и без банков США
Спрос российских финансовых институтов на облигации Минфина, обеспечивший несколько масштабных размещений ОФЗ в последние недели, позволит выполнить программу внутренних заимствований, несмотря на санкции США, уверен Антон Силуанов.

Американские финансовые институты с...    читать дальше
.
17 апреля 2021 года 09:54
Самый богатый депутат Госдумы Аникеев в 2020 году заработал 2,7 млрд руб.
Депутат Госдумы Григорий Аникеев в 2020 году заработал 2,7 млрд рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте нижней палаты парламента.

Аникеев ("Единая Россия"), член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных...    читать дальше
.
17 апреля 2021 года 09:27
Россия в 2021 году выйдет на внешние рынки, заимствовать, скорее всего, будет в евро - Силуанов
Россия в этом году не собирается отказываться от планов по выходу на внешние рынки, занимать, как и в прошлом году, скорее всего, будет в евро.

"Что касается внешних рынков, я уверен, что мы в этом году сможем также выйти на внешние рынки. Это будут, естественно,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.