Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 57369,963 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 524,539 млрд руб., или на...

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Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации ООО "Техно лизинг" серии 001Р-04 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-00455-R-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-00455-R-001P. В настоящее время в... В настоящее время в... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации РН банка серии БО-001P-08 объемом 8 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-08-00170-B-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-08-00170-B-001P. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12221 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,6977 руб. Минимальный курс евро составил 90,1475 руб., максимальный - 91,58 руб. Было заключено 6714 сделок.... Минимальный курс евро составил 90,1475 руб., максимальный - 91,58 руб. Было заключено 6714 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10459 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,725 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,315 руб., максимальный - 76,51 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,315 руб., максимальный - 76,51 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1577 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5952 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5494 руб., максимальный - 11,7149 руб. Было заключено 473... Минимальный курс юаня составил 11,5494 руб., максимальный - 11,7149 руб. Было заключено 473... читать дальше

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В 1-м квартале т.г. германский автопроизводитель Volkswagen AG увеличил продажи автомобилей по всему миру на 21% относительно аналогичного периода прошлого года - до 2 млн 431,9 тыс., сообщается в пресс-релизе компании. В том числе в марте поставки подскочили на 53% и... В том числе в марте поставки подскочили на 53% и... читать дальше

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В марте 2021 года по сравнению с февралем 2021 года цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, выросли на 3,6%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. С начала года рост цен составил 10,8%. В феврале т.г. цены в помесячном... В феврале т.г. цены в помесячном... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся ростом индексов, завершил пятницу в хорошем плюсе. Европейские рынки акций весь день повышались. Европейские рынки акций весь день повышались. Азиатские рынки акций закрылись умеренным ростом. Азиатские рынки акций закрылись умеренным ростом. Фьючерсы на индексы США минусовали с утра, потом изменялись без... Фьючерсы на индексы США минусовали с утра, потом изменялись без... читать дальше

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"АЛРОСА" по-прежнему планирует в 2021 году продажи на уровне 34-36 млн карат при добыче 31,5 млн карат, сообщил "Интерфаксу" представитель компании. Эти ориентиры были озвучены в рамках Capital Markets Day в начале марта. В пятницу, когда были опубликованы операционные... Эти ориентиры были озвучены в рамках Capital Markets Day в начале марта. В пятницу, когда были опубликованы операционные... читать дальше

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитался о своих доходах за 2020 год: он заработал более 84 млн 046 тыс. рублей, что на 16 млн рублей меньше, чем в 2019 году. Это следует из представленной на сайте Госдумы декларации. Источник в окружении спикера ранее сообщил... Источник в окружении спикера ранее сообщил... читать дальше

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Операторы связи направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России материалы для оценки их издержек и возможного влияния на тарифы в результате реализации проекта по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам (проект "Доступный интернет"),... читать дальше

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заработала в прошлом году 17 млн 473 тыс. рублей. Эта информация содержится в декларации о доходах спикера за 2020 год, опубликованной на сайте верхней палаты парламента. Доход Матвиенко за 2019 год составлял 16 млн 726 тыс.... Доход Матвиенко за 2019 год составлял 16 млн 726 тыс.... читать дальше

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Китай повысит в текущем году средний размер базовой пенсии на 4,5%, сообщило министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения. Таким образом, китайское правительство повышает размер пенсионных выплат по старости уже 17 лет подряд, отмечает агентство...

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Президент России Владимир Путин в 2020 году заработал 9 млн 994 тыс. рублей, что несколько превышает доход предыдущего отчетного периода, который составил 9 млн 726 тыс. рублей. Сведения о доходах главы российского государства за 2020 год опубликованы на сайте... Сведения о доходах главы российского государства за 2020 год опубликованы на сайте... читать дальше

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Доход премьера России Михаила Мишустина в первый год на посту главы правительства вырос на 9,3% по сравнению с предыдущим - последним годом работы в Федеральной налоговой службе. Согласно данным о доходах членов правительства, опубликованным на сайте кабинета министров,... Согласно данным о доходах членов правительства, опубликованным на сайте кабинета министров,... читать дальше

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