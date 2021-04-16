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ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в марте в РФ выросло на 1,1%
В марте рост промпроизводства в РФ составил 1,1% после падения на 3,2%, согласно пересмотренным данным, в феврале. Данные оказались гораздо лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 1%
 
Сценарий восстановления экономики РФ на сегодня является единственным - ВШЭ
Сводный опережающий индекс (СОИ) в марте 2021 г. резко вырос до плюс 11,8% с плюс 4% в феврале, указывая, что сценарий постепенного восстановления российской экономики на данный момент является единственным, говорится в периодическом обзоре...
 
Комфортная сумма сбережений - 1,3 млн руб.
Россияне назвали желаемый размер накоплений для комфортной жизни - в среднем семье необходимо 1,3 млн рублей, чтобы чувствовать себя уверенно, следует из опроса "Сбербанк страхование жизни" и НПФ Сбербанка, пишут "Известия". "Наибольший размер...
 
Регистрировать россиян на "Госуслугах" предложили с рождения
Создание учетной записи пользователей на портале госуслуг будет проводиться по умолчанию при любом обращении граждан в госорганы - например, при рождении ребенка или при получении паспорта. Такое нововведение предлагается проектом "Цифровой профиль...
 

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16 апреля 2021 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 16 апреля выросла на 0,92% и составила 57369,963 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 57369,963 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 524,539 млрд руб., или на...
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16 апреля 2021 года 19:25
Мосбиржа зарегистрировала облигации "Техно лизинга" серии 001Р-04
Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации ООО "Техно лизинг" серии 001Р-04 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-00455-R-001P.

В настоящее время в...    читать дальше
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16 апреля 2021 года 19:21
Мосбиржа зарегистрировала бонды РН банка на 8 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации РН банка серии БО-001P-08 объемом 8 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-08-00170-B-001P.

Сбор заявок на...    читать дальше
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16 апреля 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,6977 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12221 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,6977 руб.

Минимальный курс евро составил 90,1475 руб., максимальный - 91,58 руб. Было заключено 6714 сделок....    читать дальше
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16 апреля 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 75,725 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10459 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,725 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,315 руб., максимальный - 76,51 руб. Было...    читать дальше
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16 апреля 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5952 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1577 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5952 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5494 руб., максимальный - 11,7149 руб. Было заключено 473...    читать дальше
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16 апреля 2021 года 19:03
Квартальные продажи Volkswagen выросли на 21%
В 1-м квартале т.г. германский автопроизводитель Volkswagen AG увеличил продажи автомобилей по всему миру на 21% относительно аналогичного периода прошлого года - до 2 млн 431,9 тыс., сообщается в пресс-релизе компании.

В том числе в марте поставки подскочили на 53% и...    читать дальше
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16 апреля 2021 года 19:00
В марте рост цен производителей составил к февралю 3,6% - Росстат
В марте 2021 года по сравнению с февралем 2021 года цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, выросли на 3,6%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. С начала года рост цен составил 10,8%.

В феврале т.г. цены в помесячном...    читать дальше
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16 апреля 2021 года 18:57
Индекс МосБиржи вырос на 0,8%, индекс РТС - на 1,5%
Российский рынок акций, открывшийся ростом индексов, завершил пятницу в хорошем плюсе.

Европейские рынки акций весь день повышались.

Азиатские рынки акций закрылись умеренным ростом.

Фьючерсы на индексы США минусовали с утра, потом изменялись без...    читать дальше
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16 апреля 2021 года 18:50
"АЛРОСА" подтвердила прогнозы по росту добычи и продаж в 2021 году
"АЛРОСА" по-прежнему планирует в 2021 году продажи на уровне 34-36 млн карат при добыче 31,5 млн карат, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

Эти ориентиры были озвучены в рамках Capital Markets Day в начале марта. В пятницу, когда были опубликованы операционные...    читать дальше
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16 апреля 2021 года 18:43
Доход Володина за 2020 год составил более 84 млн рублей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитался о своих доходах за 2020 год: он заработал более 84 млн 046 тыс. рублей, что на 16 млн рублей меньше, чем в 2019 году. Это следует из представленной на сайте Госдумы декларации.

Источник в окружении спикера ранее сообщил...    читать дальше
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16 апреля 2021 года 18:37
Операторы связи направили в ФАС данные для оценки их издержек при реализации проекта "Доступный интернет"
Операторы связи направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России материалы для оценки их издержек и возможного влияния на тарифы в результате реализации проекта по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам (проект "Доступный интернет"),...    читать дальше
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16 апреля 2021 года 18:30
Доход Матвиенко в 2020 году составил около 17,5 млн руб. - декларация
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заработала в прошлом году 17 млн 473 тыс. рублей. Эта информация содержится в декларации о доходах спикера за 2020 год, опубликованной на сайте верхней палаты парламента.

Доход Матвиенко за 2019 год составлял 16 млн 726 тыс....    читать дальше
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16 апреля 2021 года 18:24
Китай в этом году повысит размер базовой пенсии на 4,5%
Китай повысит в текущем году средний размер базовой пенсии на 4,5%, сообщило министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения. Таким образом, китайское правительство повышает размер пенсионных выплат по старости уже 17 лет подряд, отмечает агентство...
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16 апреля 2021 года 18:18
Доходы Путина в 2020 году составили почти 10 млн руб. - декларация
Президент России Владимир Путин в 2020 году заработал 9 млн 994 тыс. рублей, что несколько превышает доход предыдущего отчетного периода, который составил 9 млн 726 тыс. рублей.

Сведения о доходах главы российского государства за 2020 год опубликованы на сайте...    читать дальше
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16 апреля 2021 года 18:09
Доход семьи Мишустина в 2020 году вырос на 15%
Доход премьера России Михаила Мишустина в первый год на посту главы правительства вырос на 9,3% по сравнению с предыдущим - последним годом работы в Федеральной налоговой службе.

Согласно данным о доходах членов правительства, опубликованным на сайте кабинета министров,...    читать дальше
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