ЦБ РФ установил курс евро с 17 апреля в размере 90,4602 руб.

16 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 17 апреля, составляет 90,4602 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 177,05 коп.

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По итогам 1-го квартала т.г. чистая прибыль СК "Группа Ренессанс страхование" составила 189,2 млн рублей против убытка 238,3 млн рублей в январе-марте 2020 года, следует из отчетности страховщика по ОСБУ. Доход от инвестиционной деятельности компании составил 392 млн... Доход от инвестиционной деятельности компании составил 392 млн... читать дальше

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В начале торгов в пятницу американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 повышаются, обновив накануне рекордные максимумы, в то время как Nasdaq снижается. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:40 мскподнялся на 185,68 пункта (0,55%) и составил 34221,67 пункта.... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:40 мскподнялся на 185,68 пункта (0,55%) и составил 34221,67 пункта.... читать дальше

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В воскресенье, 25 апреля, в Италии праздник - День освобождения от фашизма. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Вице-премьер Александр Новак сообщил в пятницу, что решения о восстановлении добычи нефти в рамках ОПЕК+ приняты, это произойдет в мае-июле. "Когда мы в начале апреля собирались, уже были приняты решения. В течение мая-июля будет постепенно восстановление добычи", -... "Когда мы в начале апреля собирались, уже были приняты решения. В течение мая-июля будет постепенно восстановление добычи", -... читать дальше

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ООО "ФЭС-Агро" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей на уровне 11% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 14 апреля до 15:00 МСК 16 апреля. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 14 апреля до 15:00 МСК 16 апреля. Ориентир ставки 1-го купона... Ориентир ставки 1-го купона... читать дальше

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ООО "Сэтл групп" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001P-03 с 5 млрд рублей до 7,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,50% годовых, что соответствует доходности к... Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,50% годовых, что соответствует доходности к... читать дальше

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6 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-640 на 14 млрд 371,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Белоруссия рассчитывает получить второй транш госкредита РФ в размере $500 млн до конца июня, заявил в пятницу белорусский министр финансов Юрий Селиверстов. "Мы договаривались на первое полугодие, на 2-й квартал. Будем надеяться, что до конца июня", - сказал министр... "Мы договаривались на первое полугодие, на 2-й квартал. Будем надеяться, что до конца июня", - сказал министр... читать дальше

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Альфа-банк полностью разместил облигации серии 002P-11 объемом 1,9 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск прошел с 9 по 14 апреля. Сбор заявок на выпуск прошел с 9 по 14 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7% годовых. Срок обращения выпуска - 3... Срок обращения выпуска - 3... читать дальше

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий россиянам получать второе высшее образование по творческим специальностям. Документом предлагается разрешить гражданам, уже имеющим высшее образование, поступать в федеральные ВУЗы на программы творческих направлений за... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 17 по 23 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 17 по 23 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 123 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 17 по 23 апреля ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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Российский "Консорциум водородных технологий" рассчитывает к 2024 году разработать единую систему для проектирования водородных систем, сообщил в пятницу врио ректора Томского политехнического университета (ТПУ) Андрей Яковлев на заседании наблюдательного совета... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,07 пункта (0,562%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3588,58 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3594,67 (+0,73%) пункта,... читать дальше

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В США число домов, строительство которых было начато в марте, подскочило на 19,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,739 млн в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг страны. Это максимальный показатель почти за 15 лет - с июня 2006 года. Это максимальный показатель почти за 15 лет - с июня 2006 года. Средний... Средний... читать дальше

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