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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 17 апреля в размере 90,4602 руб.
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16 апреля 2021 года 12:43
ЦБ РФ установил курс евро с 17 апреля в размере 90,4602 руб.
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16 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 апреля, составляет 90,4602 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 177,05 коп. Это автоматическое сообщение.
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16 апреля 2021 года 17:03
СК "Группа Ренессанс страхование" получила в 1-м квартале чистую прибыль в размере 189 млн руб. против убытка годом ранее
По итогам 1-го квартала т.г. чистая прибыль СК "Группа Ренессанс страхование" составила 189,2 млн рублей против убытка 238,3 млн рублей в январе-марте 2020 года, следует из отчетности страховщика по ОСБУ. Доход от инвестиционной деятельности компании составил 392 млн... читать дальше
.16 апреля 2021 года 17:01
В начале торгов в пятницу американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 повышаются, обновив накануне рекордные максимумы, в то время как Nasdaq снижается. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:40 мскподнялся на 185,68 пункта (0,55%) и составил 34221,67 пункта.... читать дальше
.16 апреля 2021 года 17:00
В воскресенье, 25 апреля, в Италии праздник - День освобождения от фашизма. Это автоматическое сообщение.
.16 апреля 2021 года 16:53
Вице-премьер Александр Новак сообщил в пятницу, что решения о восстановлении добычи нефти в рамках ОПЕК+ приняты, это произойдет в мае-июле. "Когда мы в начале апреля собирались, уже были приняты решения. В течение мая-июля будет постепенно восстановление добычи", -... читать дальше
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ООО "ФЭС-Агро" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей на уровне 11% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 14 апреля до 15:00 МСК 16 апреля. Ориентир ставки 1-го купона... читать дальше
.16 апреля 2021 года 16:45
ООО "Сэтл групп" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001P-03 с 5 млрд рублей до 7,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,50% годовых, что соответствует доходности к... читать дальше
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6 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-640 на 14 млрд 371,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.16 апреля 2021 года 16:45
Белоруссия рассчитывает получить второй транш госкредита РФ в размере $500 млн до конца июня, заявил в пятницу белорусский министр финансов Юрий Селиверстов. "Мы договаривались на первое полугодие, на 2-й квартал. Будем надеяться, что до конца июня", - сказал министр... читать дальше
.16 апреля 2021 года 16:35
Альфа-банк полностью разместил облигации серии 002P-11 объемом 1,9 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск прошел с 9 по 14 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7% годовых. Срок обращения выпуска - 3... читать дальше
.16 апреля 2021 года 16:32
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий россиянам получать второе высшее образование по творческим специальностям. Документом предлагается разрешить гражданам, уже имеющим высшее образование, поступать в федеральные ВУЗы на программы творческих направлений за... читать дальше
.16 апреля 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 17 по 23 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 17 по 23 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.16 апреля 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 17 по 23 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 123 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 17 по 23 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 123 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.16 апреля 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 17 по 23 апреля ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
.16 апреля 2021 года 16:19
Российский "Консорциум водородных технологий" рассчитывает к 2024 году разработать единую систему для проектирования водородных систем, сообщил в пятницу врио ректора Томского политехнического университета (ТПУ) Андрей Яковлев на заседании наблюдательного совета... читать дальше
.16 апреля 2021 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,07 пункта (0,562%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3588,58 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3594,67 (+0,73%) пункта,... читать дальше
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В США число домов, строительство которых было начато в марте, подскочило на 19,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,739 млн в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг страны. Это максимальный показатель почти за 15 лет - с июня 2006 года. Средний... читать дальше
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