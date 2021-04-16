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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3904,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1113,05 млрд руб.
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16 апреля 2021 года 09:36
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3904,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1113,05 млрд руб.
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16 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 апреля составили по Российской Федерации 3904,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3716,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3829,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3640,9 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 апреля составили 1113,05 млрд руб. против 1115,79635 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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