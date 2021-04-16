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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в марте в РФ выросло на 1,1%
В марте рост промпроизводства в РФ составил 1,1% после падения на 3,2%, согласно пересмотренным данным, в феврале. Данные оказались гораздо лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 1%
 
Комфортная сумма сбережений - 1,3 млн руб.
Россияне назвали желаемый размер накоплений для комфортной жизни - в среднем семье необходимо 1,3 млн рублей, чтобы чувствовать себя уверенно, следует из опроса "Сбербанк страхование жизни" и НПФ Сбербанка, пишут "Известия". "Наибольший размер...
 
Регистрировать россиян на "Госуслугах" предложили с рождения
Создание учетной записи пользователей на портале госуслуг будет проводиться по умолчанию при любом обращении граждан в госорганы - например, при рождении ребенка или при получении паспорта. Такое нововведение предлагается проектом "Цифровой профиль...
 
Граждане стали экономить на лекарствах
Аптечным сетям, которым в первом квартале прошлого года удалось увеличить свои продажи более чем на 18%, теперь приходится фиксировать падение выручки. В январе—марте 2021 года аптечные сети в целом по России реализовали лекарств и сопутствующих...
 
16 апреля 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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16 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
11:00 Внешнеторговый баланс Италии Февраль 2021
12:00 Внешнеторговый баланс еврозоны Февраль 2021
12:00 Изменение потребительских цен в еврозоне Март 2021
15:15 Новостройки в Канаде Март 2021
15:30 Новостройки и разрешения на строительство в США Март 2021
15:30 Оптовые продажи в Канаде Февраль 2021
17:00 Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Апрель 2021
23:00 Объем спроса нерезидентов на американские активы Февраль 2021

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
16 апреля 2021 года 11:34
ВТБ разместит 16 апреля однодневные бонды серии КС-3-640 на 50 млрд руб. по цене 99,9664% от номинала
6 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 16 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-640 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9664% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,09% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
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16 апреля 2021 года 11:27
Квартальные продажи Х5 выросли на 8,1%
X5 Retail Group, крупнейший в РФ ритейлер, в 1-м квартале 2021 года увеличила продажи на 8,1% (год к году), до 506,681 млрд рублей.

В частности, выручка офлайн-магазинов (сетей "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") в январе-марте выросла на 6,4%, до 496,186 млрд...    читать дальше
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16 апреля 2021 года 11:20
В России суточный прирост новых случаев COVID-19 - почти 9 тыс.
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 995 случаев, умерли за сутки 397 пациентов, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции...    читать дальше
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16 апреля 2021 года 11:13
АСВ намерено расширить механизм личного банкротства в отношении экс-бенефициаров банков
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует расширить применение механизма личного банкротства в отношении бывших бенефициаров финансовых организаций, заявил первый заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников.

"Еще одним эффективным инструментом для более...    читать дальше
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16 апреля 2021 года 11:09
"ЭР-Телеком" установил ставку 1-го купона облигаций на 7 млрд руб. на уровне 8,40%
"ЭР-Телеком Холдинг" установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии ПБО-05 на 7 млрд рублей на уровне 8,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,67% годовых.

Сбор заявок...    читать дальше
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16 апреля 2021 года 11:06
Денежная база в России за неделю выросла на 115,2 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 9 апреля составил 13 трлн 900,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 2 апреля денежная база в России равнялась 13 трлн 785,1 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,84%, или на 115,2 млрд...    читать дальше
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16 апреля 2021 года 11:05
Глава ФРБ Сан-Франциско: экономика США продемонстрирует значительный подъем в этом году, но он не будет длиться вечно
Экономика США продемонстрирует значительный подъем позднее в этом году по мере вакцинации населения страны от коронавируса, но инвестором не следует предполагать, что он будет длиться вечно, считает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли. "Мы ожидаем...    читать дальше
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16 апреля 2021 года 10:57
Число заражений коронавирусом в мире достигло почти 138,9 млн
Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро пятницы составило 138 млн 890 тыс. 681, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн...    читать дальше
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16 апреля 2021 года 10:50
Инвесторы стали больше интересоваться бондами EM - BCS GM
Интерес к бондам развивающихся рынков (EM) демонстрирует признаки восстановления после слабого 1-го квартала 2021 года, говорится в обзоре главного стратега BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. Акции не в фаворитах у инвесторов.

Совокупный чистый приток...    читать дальше
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16 апреля 2021 года 10:42
Квартальная прибыль Alcoa выросла более чем в два раза
Чистая прибыль американской алюминиевой компании Alcoa Corp. в первом квартале 2021 года выросла в 2,2 раза - до $175 млн, или $0,93 в расчете на акцию, по сравнению с $80 млн, или $0,43 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается в пресс-релизе Alcoa,...    читать дальше
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16 апреля 2021 года 10:25
ЦБ РФ аннулировал лицензию у "Нордеа банка"
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Нордеа банка, говорится в сообщении ЦБ.

Основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о...    читать дальше
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16 апреля 2021 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 16 апреля движется разнонаправленно
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,55 пункта (0,015%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3567,96 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 14,16 пункта (0,96%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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16 апреля 2021 года 10:19
Продажи автомобилей в Евросоюзе в марте подскочили на 87,3%
Продажи новых автомобилей в странах Евросоюза (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) в марте 2021 года выросли на 87,3% и составили 1 млн 062,446 тыс. по сравнению с 567,253 тыс.. в марте 2020 года, свидетельствуют данные Европейской ассоциации производителей...    читать дальше
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16 апреля 2021 года 10:14
Квартальные финпоказатели Daimler превзошли ожидания
Согласно предварительным данным, прибыль Daimler AG до процентных и налоговых выплат (EBIT) в январе-марте 2021 г. составила 5,75 млрд евро.

Консенсус-прогноз аналитиков, предоставленный компанией, предусматривал показатель на уровне 4,96 млрд евро. Скорректированная...    читать дальше
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16 апреля 2021 года 10:07
Банк России 14 апреля купил валюту на 8,3 млрд руб.
ЦБ РФ 14 апреля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 8,3 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Днем ранее объем покупки валюты составил 8,4 млрд рублей.

Минфин с 7 апреля по 7 мая планирует приобрести валюту на 185,7 млрд рублей....    читать дальше
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16 апреля 2021 года 10:03
Фондовый рынок России начал торги ростом индексов на 0,3-0,7%
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал ростом индексов после обвала накануне.

По итогам торгов в четверг большинство рынков акций Европы закрылось в плюсе, индекс Stoxx Europe 600 достиг рекорда.

Фондовые индексы США достигли рекордных уровней в четверг, при...    читать дальше
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