16 апреля 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
16 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Февраль 2021
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Февраль 2021
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Март 2021
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Март 2021
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Март 2021
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Февраль 2021
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Апрель 2021
|23:00
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Февраль 2021
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
16 апреля 2021 года 11:34
6 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 16 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-640 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9664% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,09% годовых.
Дисконтные... читать дальше
.
16 апреля 2021 года 11:27
X5 Retail Group, крупнейший в РФ ритейлер, в 1-м квартале 2021 года увеличила продажи на 8,1% (год к году), до 506,681 млрд рублей.
В частности, выручка офлайн-магазинов (сетей "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") в январе-марте выросла на 6,4%, до 496,186 млрд... читать дальше
.
16 апреля 2021 года 11:20
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 995 случаев, умерли за сутки 397 пациентов, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше
.
16 апреля 2021 года 11:13
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует расширить применение механизма личного банкротства в отношении бывших бенефициаров финансовых организаций, заявил первый заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников.
"Еще одним эффективным инструментом для более... читать дальше
.
16 апреля 2021 года 11:09
"ЭР-Телеком Холдинг" установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии ПБО-05 на 7 млрд рублей на уровне 8,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,67% годовых.
Сбор заявок... читать дальше
.
16 апреля 2021 года 11:06
Объем денежной базы в узком определении в России на 9 апреля составил 13 трлн 900,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
На 2 апреля денежная база в России равнялась 13 трлн 785,1 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,84%, или на 115,2 млрд... читать дальше
.
16 апреля 2021 года 11:05
Экономика США продемонстрирует значительный подъем позднее в этом году по мере вакцинации населения страны от коронавируса, но инвестором не следует предполагать, что он будет длиться вечно, считает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли. "Мы ожидаем... читать дальше
.
16 апреля 2021 года 10:57
Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро пятницы составило 138 млн 890 тыс. 681, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн... читать дальше
.
16 апреля 2021 года 10:50
Интерес к бондам развивающихся рынков (EM) демонстрирует признаки восстановления после слабого 1-го квартала 2021 года, говорится в обзоре главного стратега BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. Акции не в фаворитах у инвесторов.
Совокупный чистый приток... читать дальше
.
16 апреля 2021 года 10:42
Чистая прибыль американской алюминиевой компании Alcoa Corp. в первом квартале 2021 года выросла в 2,2 раза - до $175 млн, или $0,93 в расчете на акцию, по сравнению с $80 млн, или $0,43 на акцию, за аналогичный период прошлого года.
Как сообщается в пресс-релизе Alcoa,... читать дальше
.
16 апреля 2021 года 10:25
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Нордеа банка, говорится в сообщении ЦБ.
Основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о... читать дальше
.
16 апреля 2021 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,55 пункта (0,015%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3567,96 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 14,16 пункта (0,96%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.
16 апреля 2021 года 10:19
Продажи новых автомобилей в странах Евросоюза (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) в марте 2021 года выросли на 87,3% и составили 1 млн 062,446 тыс. по сравнению с 567,253 тыс.. в марте 2020 года, свидетельствуют данные Европейской ассоциации производителей... читать дальше
.
16 апреля 2021 года 10:14
Согласно предварительным данным, прибыль Daimler AG до процентных и налоговых выплат (EBIT) в январе-марте 2021 г. составила 5,75 млрд евро.
Консенсус-прогноз аналитиков, предоставленный компанией, предусматривал показатель на уровне 4,96 млрд евро. Скорректированная... читать дальше
.
16 апреля 2021 года 10:07
ЦБ РФ 14 апреля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 8,3 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Днем ранее объем покупки валюты составил 8,4 млрд рублей.
Минфин с 7 апреля по 7 мая планирует приобрести валюту на 185,7 млрд рублей.... читать дальше
.
16 апреля 2021 года 10:03
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал ростом индексов после обвала накануне.
По итогам торгов в четверг большинство рынков акций Европы закрылось в плюсе, индекс Stoxx Europe 600 достиг рекорда.
Фондовые индексы США достигли рекордных уровней в четверг, при... читать дальше
.