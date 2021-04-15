Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,7911 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,8225 руб., максимальный - 77,5475 руб. Было заключено 107542 сделки. Объем торгов составил 474098,19 млн руб., что на 100% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,2125 руб. за доллар США.

15 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11128 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,7911 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 56845,424 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 121,177 млрд руб., или на...

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Тинькофф банк установил ставку 9-10-го купонов облигаций серии 001Р-01R в размере 6,7% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк в апреле 2017 разместил 5-летние облигации 001Р-01R на 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.... Банк в апреле 2017 разместил 5-летние облигации 001Р-01R на 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.... читать дальше

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Банк России зарегистрировал облигации СФО "Симпл фин" с залоговым обеспечением денежными требованиями, говорится в сообщении ЦБ. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00585-R. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00585-R. По данным "СПАРК-Интерфакс", компания специализируется на предоставлении... По данным "СПАРК-Интерфакс", компания специализируется на предоставлении... читать дальше

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АКРА присвоило выпуску облигаций Альфа-банка серии 002P-11 рейтинг "AA+(RU)", говорится в пресс-релизе агентства. "Эмиссия является старшим необеспеченным банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные... "Эмиссия является старшим необеспеченным банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные... читать дальше

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ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) (эмитентом облигаций выступает дочерняя компания - ООО "МВ Финанс") планирует 20 апреля провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки... Ориентир ставки... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13888 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,9377 руб. Минимальный курс евро составил 90,98 руб., максимальный - 92,85 руб. Было заключено 12770... Минимальный курс евро составил 90,98 руб., максимальный - 92,85 руб. Было заключено 12770... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11128 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,7911 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,8225 руб., максимальный - 77,5475 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,8225 руб., максимальный - 77,5475 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1711 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,753 руб. Минимальный курс юаня составил 11,63 руб., максимальный - 11,86 руб. Было заключено 448 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,63 руб., максимальный - 11,86 руб. Было заключено 448 сделок.... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 5 по 11 апреля 2021 года выросли на 0,1%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На трех предыдущих неделях рост цен составлял 0,3%. С начала года цены на бензин повысились на 3,3%. С начала года цены на бензин повысились на 3,3%. По данным... По данным... читать дальше

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На 1 апреля 2021 г. суммарная задолженность по заработной плате составила 1 млрд 730,2 млн рублей и по сравнению с 1 марта 2021 г. снизилась на 74,7 млн рублей, или на 4,1%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Из общей суммы... Из общей суммы... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением, но к вечеру отыграл часть утреннего падения после официального объявления властями США введения новых антироссийских санкций, которые касаются запрета участия нерезидентов в первичном размещении гособлигаций РФ - такой шаг снял... читать дальше

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Barrick Gold в 1-м квартале 2021 года, по предварительным данным, произвел 1,101 млн унций золота, сообщила компания. По подсчетам, это на 12% меньше результата соответствующего периода прошлого года. Продажи золота снизились на 10%, до 1,093 млн унций. Выпуск меди упал... Выпуск меди упал... читать дальше

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Пять ведущих исследовательских институтов Германии ухудшили прогноз экономического роста в стране на текущий год на фоне новой волны заболеваемости COVID-19 и сохранения ограничительных мер. Как следует из обнародованного сегодня доклада, в 2021 году ожидается подъем ВВП... читать дальше

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Доходность ОФЗ после запрета с 14 июня на покупку американскими институтами новых выпусков российских долговых бумаг может вырасти, но не превысит 9-10%, угрозу экономической стабильности РФ санкции не несут, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий... читать дальше

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Россия, по предварительным подсчетам, в феврале 2021 года экспортировала 11,4 тонны золота на $673 млн, следует из данных ФТС. В натуральном выражении это на 26% больше, чем в феврале прошлого года, хотя на 17% меньше, чем в январе текущего. Основной страной-получателем... Основной страной-получателем... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Альфа-банка в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+". Прогноз рейтингов изменен на "позитивный" со "стабильного", говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочный... читать дальше

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