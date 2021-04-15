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15 апреля 2021 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,753 руб.

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15 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1711 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,753 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,63 руб., максимальный - 11,86 руб. Было заключено 448 сделок. Объем торгов составил 1318,42 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,6844 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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