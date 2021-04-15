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15 апреля 2021 года 15:02
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 апреля
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15 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 16 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4326,28 (+84,39) руб./грамм; на серебро - 63,32 (+1,69) руб./грамм; на платину - 2947,71 (+76,47) руб./грамм; на палладий - 6741,87 (+201,29) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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15 апреля 2021 года 19:27
Тинькофф банк установил ставку 9-10-го купонов облигаций серии 001Р-01R в размере 6,7% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк в апреле 2017 разместил 5-летние облигации 001Р-01R на 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.... читать дальше
.15 апреля 2021 года 19:27
Банк России зарегистрировал облигации СФО "Симпл фин" с залоговым обеспечением денежными требованиями, говорится в сообщении ЦБ. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00585-R. По данным "СПАРК-Интерфакс", компания специализируется на предоставлении... читать дальше
.15 апреля 2021 года 19:26
АКРА присвоило выпуску облигаций Альфа-банка серии 002P-11 рейтинг "AA+(RU)", говорится в пресс-релизе агентства. "Эмиссия является старшим необеспеченным банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные... читать дальше
.15 апреля 2021 года 19:25
ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) (эмитентом облигаций выступает дочерняя компания - ООО "МВ Финанс") планирует 20 апреля провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки... читать дальше
.15 апреля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1711 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,753 руб. Минимальный курс юаня составил 11,63 руб., максимальный - 11,86 руб. Было заключено 448 сделок.... читать дальше
.15 апреля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13888 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,9377 руб. Минимальный курс евро составил 90,98 руб., максимальный - 92,85 руб. Было заключено 12770... читать дальше
.15 апреля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11128 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,7911 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,8225 руб., максимальный - 77,5475 руб. Было... читать дальше
.15 апреля 2021 года 19:01
Потребительские цены на бензин в России с 5 по 11 апреля 2021 года выросли на 0,1%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На трех предыдущих неделях рост цен составлял 0,3%. С начала года цены на бензин повысились на 3,3%. По данным... читать дальше
.15 апреля 2021 года 19:00
На 1 апреля 2021 г. суммарная задолженность по заработной плате составила 1 млрд 730,2 млн рублей и по сравнению с 1 марта 2021 г. снизилась на 74,7 млн рублей, или на 4,1%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Из общей суммы... читать дальше
.15 апреля 2021 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги снижением, но к вечеру отыграл часть утреннего падения после официального объявления властями США введения новых антироссийских санкций, которые касаются запрета участия нерезидентов в первичном размещении гособлигаций РФ - такой шаг снял... читать дальше
.15 апреля 2021 года 18:52
Barrick Gold в 1-м квартале 2021 года, по предварительным данным, произвел 1,101 млн унций золота, сообщила компания. По подсчетам, это на 12% меньше результата соответствующего периода прошлого года. Продажи золота снизились на 10%, до 1,093 млн унций. Выпуск меди упал... читать дальше
.15 апреля 2021 года 18:46
Пять ведущих исследовательских институтов Германии ухудшили прогноз экономического роста в стране на текущий год на фоне новой волны заболеваемости COVID-19 и сохранения ограничительных мер. Как следует из обнародованного сегодня доклада, в 2021 году ожидается подъем ВВП... читать дальше
.15 апреля 2021 года 18:38
Доходность ОФЗ после запрета с 14 июня на покупку американскими институтами новых выпусков российских долговых бумаг может вырасти, но не превысит 9-10%, угрозу экономической стабильности РФ санкции не несут, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий... читать дальше
.15 апреля 2021 года 18:31
Россия, по предварительным подсчетам, в феврале 2021 года экспортировала 11,4 тонны золота на $673 млн, следует из данных ФТС. В натуральном выражении это на 26% больше, чем в феврале прошлого года, хотя на 17% меньше, чем в январе текущего. Основной страной-получателем... читать дальше
.15 апреля 2021 года 18:23
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Альфа-банка в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+". Прогноз рейтингов изменен на "позитивный" со "стабильного", говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочный... читать дальше
.15 апреля 2021 года 18:15
Индия в марте 2021 года увеличила импорт золота почти в 7 раз по сравнению с мартом прошлого года - до $8,494 млрд, следует из материалов министерства торговли и промышленности страны. Ранее Reuters сообщал со ссылкой на источники, что импорт золота в Индию в марте... читать дальше
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