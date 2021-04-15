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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 98,1 млрд руб.
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15 апреля 2021 года 10:17
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 98,1 млрд руб.
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15 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 98,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 713,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.15 апреля 2021 года 13:15
Правительство РФ дополнительно выделит 1 млрд рублей на поддержку птицеводства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. "Правительство выделит дополнительные средства на развитие сельского хозяйства. 1 млрд рублей направим на поддержку... читать дальше
.15 апреля 2021 года 13:04
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 апреля, составляет 76,9808 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 129,82 коп. Это автоматическое сообщение.
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 апреля, составляет 92,2307 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 169,16 коп. Это автоматическое сообщение.
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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 91,12/92,88 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 158 коп., Cредний курс продажи вырос...
.15 апреля 2021 года 13:02
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.15 апреля 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 15 апреля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 76,29/77,75 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,29/77,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 156 коп., средний...
.15 апреля 2021 года 12:55
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 мая 2021 года составит $54,9 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ. В апреле она составляет $57,6 за тонну, таким образом, с 1 мая снизится на $2,7, или на 4,7%. Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15... читать дальше
.15 апреля 2021 года 12:47
Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер высказал мнение, что, несмотря на пандемию коронавируса, экономика Германии находится в хорошем состоянии, и в этом году начнет преодолевать спад. "Несмотря на длительное течение пандемии... экономика в целом находится в хорошем... читать дальше
.15 апреля 2021 года 12:40
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Пенсионный фонд России (ПФР) подвел итоги переходной кампании по переводу пенсионных накоплений между фондами и управляющими компаниями в 2020 году: за год в ПФР поступило 129,8 тыс. заявлений о переводе средств, что в 2,7 раза меньше по сравнению с кампанией 2019 года, причём... читать дальше
.15 апреля 2021 года 12:28
РФ зарегистрировал выпуск облигаций ООО "АйДи Коллект" 1-й серии, говорится в сообщении регулятора. Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 4-01-00597-R. Облигации будут размещены по закрытой подписке. Ранее компания на долговой рынок не... читать дальше
.15 апреля 2021 года 12:24
Ведущий мировой производитель микросхем на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. сообщает о получении чистой прибыли в январе-марте текущего года в 139,69 млрд новых тайваньских долларов ($4,91 млрд). За аналогичный период 2020 года показатеоь составлял 116,99 млрд... читать дальше
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.15 апреля 2021 года 12:07
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