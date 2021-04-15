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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 30,69 пункта (0,858%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3546,2 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3558,15 (-0,52%) пункта,... читать дальше

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Правительство РФ дополнительно выделит 1 млрд рублей на поддержку птицеводства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. "Правительство выделит дополнительные средства на развитие сельского хозяйства. 1 млрд рублей направим на поддержку... "Правительство выделит дополнительные средства на развитие сельского хозяйства. 1 млрд рублей направим на поддержку... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 апреля, составляет 76,9808 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 129,82 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 апреля, составляет 92,2307 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 169,16 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству представить предложения о механизмах предоставления средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) Фонду содействия реформированию ЖКХ, сообщил сайт Кремля. "Правительству РФ представить предложения о возможных... "Правительству РФ представить предложения о возможных... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 91,12/92,88 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 158 коп., Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,95/77,66 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 126 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,29/77,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 156 коп., средний...

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Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 мая 2021 года составит $54,9 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ. В апреле она составляет $57,6 за тонну, таким образом, с 1 мая снизится на $2,7, или на 4,7%. Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15... Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15... читать дальше

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Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер высказал мнение, что, несмотря на пандемию коронавируса, экономика Германии находится в хорошем состоянии, и в этом году начнет преодолевать спад. "Несмотря на длительное течение пандемии... экономика в целом находится в хорошем... "Несмотря на длительное течение пандемии... экономика в целом находится в хорошем... читать дальше

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Сбербанк закрыл сделку по покупке 85% в маркетплейсе Goods.ru, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Доля в ООО "Маркетплейс" принадлежит "дочке" Сбербанка "Цифровые активы", первые 40% она получила в начале апреля, вчера пакет был увеличен до 85%. Доля в ООО "Маркетплейс" принадлежит "дочке" Сбербанка "Цифровые активы", первые 40% она получила в начале апреля, вчера пакет был увеличен до 85%. Как и... Как и... читать дальше

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Пенсионный фонд России (ПФР) подвел итоги переходной кампании по переводу пенсионных накоплений между фондами и управляющими компаниями в 2020 году: за год в ПФР поступило 129,8 тыс. заявлений о переводе средств, что в 2,7 раза меньше по сравнению с кампанией 2019 года, причём... читать дальше

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РФ зарегистрировал выпуск облигаций ООО "АйДи Коллект" 1-й серии, говорится в сообщении регулятора. Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 4-01-00597-R. Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 4-01-00597-R. Облигации будут размещены по закрытой подписке. Облигации будут размещены по закрытой подписке. Ранее компания на долговой рынок не... Ранее компания на долговой рынок не... читать дальше

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Ведущий мировой производитель микросхем на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. сообщает о получении чистой прибыли в январе-марте текущего года в 139,69 млрд новых тайваньских долларов ($4,91 млрд). За аналогичный период 2020 года показатеоь составлял 116,99 млрд... читать дальше

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Российский союз туриндустрии (РСТ) направил обращение к премьеру РФ Михаилу Мишустину РФ с просьбой распространить действующие правила переноса туров, не состоявшихся из-за пандемии в 2020 году, на поездки, отмененные в 2021 году из-за закрытия Турции и Танзании. "После... "После... читать дальше

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Число туристов, которые посетили Крым с начала текущего года, уже на 20% превышает рекордный показатель 2019 года, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. "Мы сейчас идем с приростом по отношению даже к 2019 году больше 20%. Ожидания серьезные от... "Мы сейчас идем с приростом по отношению даже к 2019 году больше 20%. Ожидания серьезные от... читать дальше

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