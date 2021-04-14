спобанк готовит выпуск субординированных облигаций без определенного срока погашения с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента объемом $ 60 млн, говорится в сообщении банка. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных... Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 56966,601 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 657,140 млрд руб., или на...

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осковская биржа зарегистрировала облигации Райффайзенбанка серии БРО-02 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении банка. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-03292-B-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-03292-B-001P. В настоящее время в обращении находится один... В настоящее время в обращении находится один...

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 3-летние облигации "ЭР-Телекома" серии ПБО-05 объемом 5 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Альфа-банк установил ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-11 на 1,9 млрд рублей на уровне 7% годовых, говорится в сообщении банка. Ранее назывался ориентир в диапазоне 6,60-6,80% годовых. Ранее назывался ориентир в диапазоне 6,60-6,80% годовых. В день сбора заявок его повысили до 6,80-7,00% годовых В день сбора заявок его повысили до 6,80-7,00% годовых Срок... Срок... читать дальше

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ООО "Рольф" досрочно погасило часть выпуска облигаций серии 001Р-01 в количестве 849 293 штуки и серии 001Р-02 в количестве 863 070 штук, говорится в сообщениях компании. Как сообщалось, в декабре прошлого года "Рольф" проводил сбор заявок на приобретение этих выпусков.... Как сообщалось, в декабре прошлого года "Рольф" проводил сбор заявок на приобретение этих выпусков.... читать дальше

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Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году, по предварительным данным, составила 17,8 млн человек против 18,1 млн в 2019 году, сообщил в среду Росстат. Уровень бедности в РФ в 2020 году составил 12,1% против 12,3% в 2019... Уровень бедности в РФ в 2020 году составил 12,1% против 12,3% в 2019... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 6 по 12 апреля 2021 г. выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На трех предыдущих неделях инфляция составляла по 0,2%. На трех предыдущих неделях инфляция составляла по 0,2%. С начала апреля потребительские цены увеличились на 0,2%, с начала года... С начала апреля потребительские цены увеличились на 0,2%, с начала года... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в хорошем плюсе на фоне выросшей нефти и положительной динамике мировых фондовых площадок. В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский... В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок прибавляют около 4% в среду на фоне данных о снижении запасов в США, а также улучшения прогнозов мирового спроса на нефть в этом году. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,89 млн баррелей, свидетельствуют... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,89 млн баррелей, свидетельствуют... читать дальше

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Банк России в 2022-2023 годах планирует предоставить гражданам возможность совершать платежи через Систему быстрых платежей (СБП) в пользу государственных органов (сервис C2G), в том числе оплачивать налоги, штрафы, сборы и пошлины, говорится в стратегии развития национальной... читать дальше

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Credit Suisse Group AG выявил проблемные кредиты на сумму $2,3 млрд в фондах, связанных с обанкротившейся финансовой компанией Greensill Capital. Швейцарский банк ликвидирует группу фондов стоимостью $10 млрд, которой он управлял вместе с Greensill. Пока Credit Suisse... Швейцарский банк ликвидирует группу фондов стоимостью $10 млрд, которой он управлял вместе с Greensill. Пока Credit Suisse... читать дальше

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РН банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-08 объемом не более 8 млрд рублей на уровне 7,40% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 14 апреля с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок прошел 14 апреля с 11:00 до 15:00 МСК. Техразмещение запланировано на 21... Техразмещение запланировано на 21... читать дальше

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"Эксперт РА" присвоило ожидаемый рейтинг облигациям "ЭР-Телеком Холдинга" серии ПБО-05 на уровне "ruBBB+" (EXP), говорится в пресс-релизе агентства. "По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство,... "По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство,... читать дальше

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О "МОЭК" установило ставки 5-8-го купонов 6-летних облигаций с офертой через 2 года серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,1% годовых, говорится в сообщении компании. Облигации были размещены в апреле 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,45%... Облигации были размещены в апреле 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,45%... читать дальше

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ВВП Белоруссии в первом квартале, по предварительной оценке, вырос на 0,6-0,8%, сообщил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, которого цитирует госагентство БелТА. Также, по словам замминистра, наблюдается положительное сальдо внешней торговли как по товарам,... Также, по словам замминистра, наблюдается положительное сальдо внешней торговли как по товарам,... читать дальше

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