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14 апреля 2021 года 19:56
спобанк готовит выпуск субординированных облигаций без определенного срока погашения с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента объемом $ 60 млн, говорится в сообщении банка. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных... читать дальше
.14 апреля 2021 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 14 апреля выросла на 1,17% и составила 56966,601 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 56966,601 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 657,140 млрд руб., или на...
.14 апреля 2021 года 19:40
осковская биржа зарегистрировала облигации Райффайзенбанка серии БРО-02 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении банка. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-03292-B-001P. В настоящее время в обращении находится один...
.14 апреля 2021 года 19:39
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 3-летние облигации "ЭР-Телекома" серии ПБО-05 объемом 5 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше
.14 апреля 2021 года 19:38
Альфа-банк установил ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-11 на 1,9 млрд рублей на уровне 7% годовых, говорится в сообщении банка. Ранее назывался ориентир в диапазоне 6,60-6,80% годовых. В день сбора заявок его повысили до 6,80-7,00% годовых Срок... читать дальше
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ООО "Рольф" досрочно погасило часть выпуска облигаций серии 001Р-01 в количестве 849 293 штуки и серии 001Р-02 в количестве 863 070 штук, говорится в сообщениях компании. Как сообщалось, в декабре прошлого года "Рольф" проводил сбор заявок на приобретение этих выпусков.... читать дальше
.14 апреля 2021 года 19:03
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году, по предварительным данным, составила 17,8 млн человек против 18,1 млн в 2019 году, сообщил в среду Росстат. Уровень бедности в РФ в 2020 году составил 12,1% против 12,3% в 2019... читать дальше
.14 апреля 2021 года 19:00
Потребительские цены в РФ за период с 6 по 12 апреля 2021 г. выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На трех предыдущих неделях инфляция составляла по 0,2%. С начала апреля потребительские цены увеличились на 0,2%, с начала года... читать дальше
.14 апреля 2021 года 18:54
Рынок акций РФ завершил торги в хорошем плюсе на фоне выросшей нефти и положительной динамике мировых фондовых площадок. В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский... читать дальше
.14 апреля 2021 года 18:35
Цены на нефть эталонных марок прибавляют около 4% в среду на фоне данных о снижении запасов в США, а также улучшения прогнозов мирового спроса на нефть в этом году. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,89 млн баррелей, свидетельствуют... читать дальше
.14 апреля 2021 года 18:28
Граждане в 2022-2023 гг. смогут проводить платежи через СБП в пользу госорганов и получать бюджетные выплаты
Банк России в 2022-2023 годах планирует предоставить гражданам возможность совершать платежи через Систему быстрых платежей (СБП) в пользу государственных органов (сервис C2G), в том числе оплачивать налоги, штрафы, сборы и пошлины, говорится в стратегии развития национальной... читать дальше
.14 апреля 2021 года 18:20
Credit Suisse Group AG выявил проблемные кредиты на сумму $2,3 млрд в фондах, связанных с обанкротившейся финансовой компанией Greensill Capital. Швейцарский банк ликвидирует группу фондов стоимостью $10 млрд, которой он управлял вместе с Greensill. Пока Credit Suisse... читать дальше
.14 апреля 2021 года 18:14
РН банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-08 объемом не более 8 млрд рублей на уровне 7,40% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 14 апреля с 11:00 до 15:00 МСК. Техразмещение запланировано на 21... читать дальше
.14 апреля 2021 года 18:12
"Эксперт РА" присвоило ожидаемый рейтинг облигациям "ЭР-Телеком Холдинга" ПБО-05 на уровне "ruBBB+" (EXP)
"Эксперт РА" присвоило ожидаемый рейтинг облигациям "ЭР-Телеком Холдинга" серии ПБО-05 на уровне "ruBBB+" (EXP), говорится в пресс-релизе агентства. "По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство,... читать дальше
.14 апреля 2021 года 18:10
О "МОЭК" установило ставки 5-8-го купонов 6-летних облигаций с офертой через 2 года серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,1% годовых, говорится в сообщении компании. Облигации были размещены в апреле 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,45%... читать дальше
.14 апреля 2021 года 18:09
ВВП Белоруссии в первом квартале, по предварительной оценке, вырос на 0,6-0,8%, сообщил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, которого цитирует госагентство БелТА. Также, по словам замминистра, наблюдается положительное сальдо внешней торговли как по товарам,... читать дальше
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