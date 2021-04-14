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ГЛАВНОЕ
Инфляция в марте в РФ замедлилась до 0,7%
В России в марте рост потребительских цен замедлился до 0,7% после 0,8% в феврале, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков, ожидавших рост цен на 0,6%. В годовом выражении инфляция разогналась до 5,8%
 
Закупки иностранного софта госорганами предлагают усложнить
"В рамках второго пакета мер поддержки IT-отрасли Минцифры планирует ввести требование о необходимости согласования с ведомством приобретения зарубежного ПО госорганами и госкомпаниями", - сообщил "Ведомостям" представитель Минцифры. Второй пакет...
 
Иностранные инвесторы получат вид на жительство в упрощенном порядке
В понедельник, 12 апреля, комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект закона Минэкономразвития РФ "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" в части...
 
Банкиры не поддержали законопроект о платформе ЦБ
Ассоциация банков России (АБР) направила главе комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолию Аксакову письмо, содержащее позицию банковского сообщества по законопроекту о платформе "Знай своего клиента" (называемый также "светофором"), пишет...
 

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14 апреля 2021 года 19:56
Экспобанк готовит выпуск субординированных облигаций на $60 млн
спобанк готовит выпуск субординированных облигаций без определенного срока погашения с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента объемом $ 60 млн, говорится в сообщении банка.

Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных...    читать дальше
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14 апреля 2021 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 14 апреля выросла на 1,17% и составила 56966,601 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 56966,601 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 657,140 млрд руб., или на...
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14 апреля 2021 года 19:40
Мосбиржа зарегистрировала облигации Рафйффайзенбанка серии БРО-02
осковская биржа зарегистрировала облигации Райффайзенбанка серии БРО-02 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении банка.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-03292-B-001P.

В настоящее время в обращении находится один...
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14 апреля 2021 года 19:39
Мосбиржа зарегистрировала облигации "ЭР-Телекома" на 5 млрд рублей
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 3-летние облигации "ЭР-Телекома" серии ПБО-05 объемом 5 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер...    читать дальше
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14 апреля 2021 года 19:38
Альфа-банк установил ставку 1-го купона бондов на 1,9 млрд рублей на уровне 7,00%
Альфа-банк установил ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-11 на 1,9 млрд рублей на уровне 7% годовых, говорится в сообщении банка.

Ранее назывался ориентир в диапазоне 6,60-6,80% годовых.

В день сбора заявок его повысили до 6,80-7,00% годовых

Срок...    читать дальше
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14 апреля 2021 года 19:37
"Рольф" досрочно погасил часть облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02
ООО "Рольф" досрочно погасило часть выпуска облигаций серии 001Р-01 в количестве 849 293 штуки и серии 001Р-02 в количестве 863 070 штук, говорится в сообщениях компании.

Как сообщалось, в декабре прошлого года "Рольф" проводил сбор заявок на приобретение этих выпусков....    читать дальше
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14 апреля 2021 года 19:03
Уровень бедности в РФ в 2020 г. снизился до 12,1% с 12,3% в 2019 г. - Росстат
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году, по предварительным данным, составила 17,8 млн человек против 18,1 млн в 2019 году, сообщил в среду Росстат.

Уровень бедности в РФ в 2020 году составил 12,1% против 12,3% в 2019...    читать дальше
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14 апреля 2021 года 19:00
Инфляция за период с 6 по 12 апреля составила 0,1% против 0,2% ранее - Росстат
Потребительские цены в РФ за период с 6 по 12 апреля 2021 г. выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

На трех предыдущих неделях инфляция составляла по 0,2%.

С начала апреля потребительские цены увеличились на 0,2%, с начала года...    читать дальше
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14 апреля 2021 года 18:54
Индекс МосБиржи вырос более чем на 1,4%, индекс РТС - почти на 2,2%
Рынок акций РФ завершил торги в хорошем плюсе на фоне выросшей нефти и положительной динамике мировых фондовых площадок.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский...    читать дальше
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14 апреля 2021 года 18:35
Цены на нефть растут примерно на 4%
Цены на нефть эталонных марок прибавляют около 4% в среду на фоне данных о снижении запасов в США, а также улучшения прогнозов мирового спроса на нефть в этом году.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,89 млн баррелей, свидетельствуют...    читать дальше
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14 апреля 2021 года 18:28
Граждане в 2022-2023 гг. смогут проводить платежи через СБП в пользу госорганов и получать бюджетные выплаты
Банк России в 2022-2023 годах планирует предоставить гражданам возможность совершать платежи через Систему быстрых платежей (СБП) в пользу государственных органов (сервис C2G), в том числе оплачивать налоги, штрафы, сборы и пошлины, говорится в стратегии развития национальной...    читать дальше
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14 апреля 2021 года 18:20
Credit Suisse выявил $2,3 млрд проблемных кредитов в фондах, связанных с обанкротившейся Greensill
Credit Suisse Group AG выявил проблемные кредиты на сумму $2,3 млрд в фондах, связанных с обанкротившейся финансовой компанией Greensill Capital.

Швейцарский банк ликвидирует группу фондов стоимостью $10 млрд, которой он управлял вместе с Greensill. Пока Credit Suisse...    читать дальше
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14 апреля 2021 года 18:14
РН банк установил ставку 1-го купона бондов объемом до 8 млрд руб. на уровне 7,40%
РН банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-08 объемом не более 8 млрд рублей на уровне 7,40% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел 14 апреля с 11:00 до 15:00 МСК.

Техразмещение запланировано на 21...    читать дальше
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14 апреля 2021 года 18:12
"Эксперт РА" присвоило ожидаемый рейтинг облигациям "ЭР-Телеком Холдинга" ПБО-05 на уровне "ruBBB+" (EXP)
"Эксперт РА" присвоило ожидаемый рейтинг облигациям "ЭР-Телеком Холдинга" серии ПБО-05 на уровне "ruBBB+" (EXP), говорится в пресс-релизе агентства.

"По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство,...    читать дальше
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14 апреля 2021 года 18:10
ПАО "МОЭК" установило ставку 5-8-го купонов бондов 001Р-02 на уровне 7,1%
О "МОЭК" установило ставки 5-8-го купонов 6-летних облигаций с офертой через 2 года серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,1% годовых, говорится в сообщении компании.

Облигации были размещены в апреле 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,45%...    читать дальше
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14 апреля 2021 года 18:09
Минэкономики Белоруссии оценивает рост ВВП страны в 1-м квартале на уровне 0,6-0,8%
ВВП Белоруссии в первом квартале, по предварительной оценке, вырос на 0,6-0,8%, сообщил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, которого цитирует госагентство БелТА.

Также, по словам замминистра, наблюдается положительное сальдо внешней торговли как по товарам,...    читать дальше
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