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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 2 апреля по 9 апреля на 5890 тыс. баррелей, бензина - выросли на 309 тыс. баррелей
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14 апреля 2021 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 2 апреля по 9 апреля на 5890 тыс. баррелей, бензина - выросли на 309 тыс. баррелей
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14 апреля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5890 тыс. баррелей - до 492,423 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 309 тыс. баррелей и составили 234,897 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2083 тыс. баррелей, достигнув 143,464 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2700 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 900 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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14 апреля 2021 года 19:38
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.14 апреля 2021 года 19:00
Потребительские цены в РФ за период с 6 по 12 апреля 2021 г. выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На трех предыдущих неделях инфляция составляла по 0,2%. С начала апреля потребительские цены увеличились на 0,2%, с начала года... читать дальше
.14 апреля 2021 года 18:54
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.14 апреля 2021 года 18:35
Цены на нефть эталонных марок прибавляют около 4% в среду на фоне данных о снижении запасов в США, а также улучшения прогнозов мирового спроса на нефть в этом году. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,89 млн баррелей, свидетельствуют... читать дальше
.14 апреля 2021 года 18:28
Граждане в 2022-2023 гг. смогут проводить платежи через СБП в пользу госорганов и получать бюджетные выплаты
Банк России в 2022-2023 годах планирует предоставить гражданам возможность совершать платежи через Систему быстрых платежей (СБП) в пользу государственных органов (сервис C2G), в том числе оплачивать налоги, штрафы, сборы и пошлины, говорится в стратегии развития национальной... читать дальше
.14 апреля 2021 года 18:20
Credit Suisse Group AG выявил проблемные кредиты на сумму $2,3 млрд в фондах, связанных с обанкротившейся финансовой компанией Greensill Capital. Швейцарский банк ликвидирует группу фондов стоимостью $10 млрд, которой он управлял вместе с Greensill. Пока Credit Suisse... читать дальше
.14 апреля 2021 года 18:14
РН банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-08 объемом не более 8 млрд рублей на уровне 7,40% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 14 апреля с 11:00 до 15:00 МСК. Техразмещение запланировано на 21... читать дальше
.14 апреля 2021 года 18:12
"Эксперт РА" присвоило ожидаемый рейтинг облигациям "ЭР-Телеком Холдинга" ПБО-05 на уровне "ruBBB+" (EXP)
"Эксперт РА" присвоило ожидаемый рейтинг облигациям "ЭР-Телеком Холдинга" серии ПБО-05 на уровне "ruBBB+" (EXP), говорится в пресс-релизе агентства. "По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство,... читать дальше
.14 апреля 2021 года 18:10
О "МОЭК" установило ставки 5-8-го купонов 6-летних облигаций с офертой через 2 года серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,1% годовых, говорится в сообщении компании. Облигации были размещены в апреле 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,45%... читать дальше
.14 апреля 2021 года 18:09
ВВП Белоруссии в первом квартале, по предварительной оценке, вырос на 0,6-0,8%, сообщил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, которого цитирует госагентство БелТА. Также, по словам замминистра, наблюдается положительное сальдо внешней торговли как по товарам,... читать дальше
.14 апреля 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15177 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,6677 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,45 руб., максимальный - 76,3325 руб. Было... читать дальше
.14 апреля 2021 года 17:55
Перевозочные мощности авиакомпаний мира сейчас составляют примерно 58% от допандемийного уровня, заявил главный аналитик британской исследовательской компании OAG Джон Грант. Несмотря на масштабную вакцинацию в США, многие страны борются с новой волной пандемии... читать дальше
.14 апреля 2021 года 17:36
ЦБ РФ ужесточил критерии, указывающие на высокую вовлеченность банка в проведение сомнительных операций, соответствующее письмо опубликовано на сайте регулятора. Банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными... читать дальше
.14 апреля 2021 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 2 апреля по 9 апреля на 5890 тыс. баррелей, бензина - выросли на 309 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5890 тыс. баррелей - до 492,423 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 309 тыс. баррелей и составили 234,897 млн баррелей,... читать дальше
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