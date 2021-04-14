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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 апреля в размере 75,6826 руб.
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14 апреля 2021 года 13:13
ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 апреля в размере 75,6826 руб.
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14 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 апреля, составляет 75,6826 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 157,09 коп. Это автоматическое сообщение.
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14 апреля 2021 года 19:38
Альфа-банк установил ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-11 на 1,9 млрд рублей на уровне 7% годовых, говорится в сообщении банка. Ранее назывался ориентир в диапазоне 6,60-6,80% годовых. В день сбора заявок его повысили до 6,80-7,00% годовых Срок... читать дальше
.14 апреля 2021 года 19:37
ООО "Рольф" досрочно погасило часть выпуска облигаций серии 001Р-01 в количестве 849 293 штуки и серии 001Р-02 в количестве 863 070 штук, говорится в сообщениях компании. Как сообщалось, в декабре прошлого года "Рольф" проводил сбор заявок на приобретение этих выпусков.... читать дальше
.14 апреля 2021 года 19:03
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году, по предварительным данным, составила 17,8 млн человек против 18,1 млн в 2019 году, сообщил в среду Росстат. Уровень бедности в РФ в 2020 году составил 12,1% против 12,3% в 2019... читать дальше
.14 апреля 2021 года 19:00
Потребительские цены в РФ за период с 6 по 12 апреля 2021 г. выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На трех предыдущих неделях инфляция составляла по 0,2%. С начала апреля потребительские цены увеличились на 0,2%, с начала года... читать дальше
.14 апреля 2021 года 18:54
Рынок акций РФ завершил торги в хорошем плюсе на фоне выросшей нефти и положительной динамике мировых фондовых площадок. В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский... читать дальше
.14 апреля 2021 года 18:35
Цены на нефть эталонных марок прибавляют около 4% в среду на фоне данных о снижении запасов в США, а также улучшения прогнозов мирового спроса на нефть в этом году. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,89 млн баррелей, свидетельствуют... читать дальше
.14 апреля 2021 года 18:28
Граждане в 2022-2023 гг. смогут проводить платежи через СБП в пользу госорганов и получать бюджетные выплаты
Банк России в 2022-2023 годах планирует предоставить гражданам возможность совершать платежи через Систему быстрых платежей (СБП) в пользу государственных органов (сервис C2G), в том числе оплачивать налоги, штрафы, сборы и пошлины, говорится в стратегии развития национальной... читать дальше
.14 апреля 2021 года 18:20
Credit Suisse Group AG выявил проблемные кредиты на сумму $2,3 млрд в фондах, связанных с обанкротившейся финансовой компанией Greensill Capital. Швейцарский банк ликвидирует группу фондов стоимостью $10 млрд, которой он управлял вместе с Greensill. Пока Credit Suisse... читать дальше
.14 апреля 2021 года 18:14
РН банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-08 объемом не более 8 млрд рублей на уровне 7,40% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 14 апреля с 11:00 до 15:00 МСК. Техразмещение запланировано на 21... читать дальше
.14 апреля 2021 года 18:12
"Эксперт РА" присвоило ожидаемый рейтинг облигациям "ЭР-Телеком Холдинга" ПБО-05 на уровне "ruBBB+" (EXP)
"Эксперт РА" присвоило ожидаемый рейтинг облигациям "ЭР-Телеком Холдинга" серии ПБО-05 на уровне "ruBBB+" (EXP), говорится в пресс-релизе агентства. "По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство,... читать дальше
.14 апреля 2021 года 18:10
О "МОЭК" установило ставки 5-8-го купонов 6-летних облигаций с офертой через 2 года серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,1% годовых, говорится в сообщении компании. Облигации были размещены в апреле 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,45%... читать дальше
.14 апреля 2021 года 18:09
ВВП Белоруссии в первом квартале, по предварительной оценке, вырос на 0,6-0,8%, сообщил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, которого цитирует госагентство БелТА. Также, по словам замминистра, наблюдается положительное сальдо внешней торговли как по товарам,... читать дальше
.14 апреля 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15177 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,6677 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,45 руб., максимальный - 76,3325 руб. Было... читать дальше
.14 апреля 2021 года 17:55
Перевозочные мощности авиакомпаний мира сейчас составляют примерно 58% от допандемийного уровня, заявил главный аналитик британской исследовательской компании OAG Джон Грант. Несмотря на масштабную вакцинацию в США, многие страны борются с новой волной пандемии... читать дальше
.14 апреля 2021 года 17:36
ЦБ РФ ужесточил критерии, указывающие на высокую вовлеченность банка в проведение сомнительных операций, соответствующее письмо опубликовано на сайте регулятора. Банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными... читать дальше
.14 апреля 2021 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 2 апреля по 9 апреля на 5890 тыс. баррелей, бензина - выросли на 309 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5890 тыс. баррелей - до 492,423 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 309 тыс. баррелей и составили 234,897 млн баррелей,... читать дальше
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