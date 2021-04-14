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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 713,1 млрд руб.
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14 апреля 2021 года 10:12
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 713,1 млрд руб.
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14 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 713,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 96 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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ООО "Эбис" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-П04 объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил 9 апреля. Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,50-12,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне... читать дальше
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Объем промышленного производства в еврозоне в феврале 2021 года снизился на 1% по сравнению с январем, когда рост показателя составлял 0,8%, свидетельствуют данные Евростата. Относительно февраля 2020 года промпроизводство упало на 1,6%. Аналитики прогнозировали снижение... читать дальше
.14 апреля 2021 года 12:15
"Еврохим" в 2021 году планирует увеличить инвестиции до 130 млрд рублей с 90 млрд рублей в 2020 году, заявил CEO компании Владимир Рашевский в ходе Красноярского экономического форума. "Даже в тяжелый ковидный год мы не остановили ни один крупный инвестиционный проект,... читать дальше
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.14 апреля 2021 года 12:00
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.14 апреля 2021 года 11:51
Фондовые индексы стран Западной Европы не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в среду. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:29 мск поднялся на 0,09%, до 436,15 пункта. Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,06%,... читать дальше
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