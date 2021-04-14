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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3458,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1613,1 млрд руб.
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14 апреля 2021 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3458,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1613,1 млрд руб.
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14 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 апреля составили по Российской Федерации 3458,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3303,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3310,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3122,6 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 апреля составили 1613,1 млрд руб. против 1606,56231 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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