ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 77,2535 руб.

14 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 апреля, составляет 77,2535 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,69 коп.

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Международное рейтинговое агентство Moody`s прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2021 году на уровне 3,5%, говорится в сообщении агентства. "Постепенное снятие ограничений, связанных с пандемией, и восстановление мировых цен на нефть будет способствовать росту ВВП... "Постепенное снятие ограничений, связанных с пандемией, и восстановление мировых цен на нефть будет способствовать росту ВВП... читать дальше

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Госдума приняла закон, который расширяет возможность использования многодетными семьями компенсации в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита. Документ был внесен в парламент правительством РФ в конце прошлого года. Согласно действующей госпрограмме,... Согласно действующей госпрограмме,... читать дальше

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Рисоводческие предприятия Краснодарского края, основного производителя риса в РФ, после прошлогодней засухи и на фоне прогнозов существенного роста тарифов на подачу воды сократили в 2021 году посевные площади под агрокультурой. Как прогнозируют эксперты Южного рисового... Как прогнозируют эксперты Южного рисового... читать дальше

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Денежная база в РФ в широком определении в марте 2021 года увеличилась на 205,4 млрд рублей, или на 1,1%, до 19 трлн 415,9 млрд рублей с 19 трлн 210,5 млрд рублей. Такие данные содержатся в информации на сайте Банка России. В январе-марте 2021 года денежная база увеличилась на... читать дальше

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила комитет по социальной политике и ФАС держать на контроле проблему роста цен на российских курортах из-за закрытия зарубежных направлений в связи с эпидемиологической обстановкой. "Идут жалобы граждан, что, поскольку... "Идут жалобы граждан, что, поскольку... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 5-летнему выпуску облигаций ХК "Новотранс" серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" на уровне "ruBBB+", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечает "Эксперт РА", в настоящее время компания... Как отмечает "Эксперт РА", в настоящее время компания... читать дальше

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ООО "Эбис" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-П04 объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил 9 апреля. Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,50-12,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне... Сбор заявок на выпуск проходил 9 апреля. Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,50-12,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне... читать дальше

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Объем промышленного производства в еврозоне в феврале 2021 года снизился на 1% по сравнению с январем, когда рост показателя составлял 0,8%, свидетельствуют данные Евростата. Относительно февраля 2020 года промпроизводство упало на 1,6%. Аналитики прогнозировали снижение... читать дальше

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"Еврохим" в 2021 году планирует увеличить инвестиции до 130 млрд рублей с 90 млрд рублей в 2020 году, заявил CEO компании Владимир Рашевский в ходе Красноярского экономического форума. "Даже в тяжелый ковидный год мы не остановили ни один крупный инвестиционный проект,... "Даже в тяжелый ковидный год мы не остановили ни один крупный инвестиционный проект,... читать дальше

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Мировые поставки нефти в марте выросли на 1,7 млн б/с - до 92,9 млн б/с, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). "Мировые поставки нефти резко выросли в марте после восстановления остановленного из-за холодов производства в США. Рост на 1,7... "Мировые поставки нефти резко выросли в марте после восстановления остановленного из-за холодов производства в США. Рост на 1,7... читать дальше

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В марте участники сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ исполнили свои обязательства на 113%, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА, IEA). При этом страны ОПЕК исполнили сделку на 124%, страны не-ОПЕК - на 93%. При этом страны ОПЕК исполнили сделку на 124%, страны не-ОПЕК - на 93%. Россия исполняла... Россия исполняла...

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4 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-638 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9888% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,09% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,09% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2210 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5746 руб. Минимальный курс юаня составил 11,54 руб., максимальный - 11,6999 руб. Было заключено 95 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,54 руб., максимальный - 11,6999 руб. Было заключено 95 сделок.... читать дальше

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С учетом эпидемиологической ситуации в Москве нужно постепенно снимать ограничения на въезд трудовых мигрантов, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Мы, безусловно, считаем, что необходимо постепенно... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в среду. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:29 мск поднялся на 0,09%, до 436,15 пункта. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:29 мск поднялся на 0,09%, до 436,15 пункта. Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,06%,... Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,06%,... читать дальше

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