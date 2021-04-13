Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7508 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5961 руб., максимальный - 11,8279 руб. Было заключено 327 сделок. Объем торгов составил 641,67 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,645 руб. за юань.

13 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 500 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7508 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 56309,461 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 277,405 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ПАО "М.Видео" (эмитентом облигаций выступает дочерняя компания - ООО "МВ Финанс") серии 001Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску... Выпуску... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск жилищных облигаций с ипотечным покрытием ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") серии БО-001P-08 и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен... Выпуску присвоен... читать дальше

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осковская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации Альфа-банка серии 002Р-11 и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-11-01326-B-002P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-11-01326-B-002P. Сбор заявок на выпуск проходит с 11:00... Сбор заявок на выпуск проходит с 11:00... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3887 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,673 руб. Минимальный курс евро составил 90,5475 руб., максимальный - 92,21 руб. Было заключено 6612 сделок.... Минимальный курс евро составил 90,5475 руб., максимальный - 92,21 руб. Было заключено 6612 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4211 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,958 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,85 руб., максимальный - 77,575 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 75,85 руб., максимальный - 77,575 руб. Была заключена... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 500 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7508 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5961 руб., максимальный - 11,8279 руб. Было заключено 327... Минимальный курс юаня составил 11,5961 руб., максимальный - 11,8279 руб. Было заключено 327... читать дальше

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Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) в первом квартале 2021 года подскочили почти на треть и составили 69,9 млн, свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Gartner. Это самый значительный подъем за два десятилетия, с момента начала расчетов данного... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне выросшей нефти и укрепления рубля. Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%) на фоне... Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%) на фоне... читать дальше

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МФК "Быстроденьги" полностью разместила 3-летние облигации 1-й серии объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона по выпуску установлена на уровне 12,75%... Ставка 1-го купона по выпуску установлена на уровне 12,75%... читать дальше

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Вероятность денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, исходя из текущего состояния переговоров, высока, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Действительно, у нас была с ними переписка, но мы свое... "Действительно, у нас была с ними переписка, но мы свое... читать дальше

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Минпромторг России разработал программу господдержки автоэлектроники РФ, в рамках которой планирует субсидировать часть затрат на ее внедрение и разработку. Ежегодно на внедрение каждого компонента государство может выделять автоконцернам до 4 млрд рублей. Еще до 1,5 млрд рублей... читать дальше

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Текущие цены на нефть и политика ОПЕК+, предусматривающая постепенное восстановление добычи, позволяют рассчитывать, что к концу года в ликвидной части Фонда национального благосостояния накопится сумма, превышающая лимит в 7% ВВП более чем на 1 трлн рублей, полагает Минфин.... читать дальше

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Б разместил 25% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К298 на 5 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка купона установлена в размере 4,43% годовых. Ставка купона установлена в размере 4,43% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет 90... Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет 90... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться во вторник на данных о росте импорта нефти в Китай. Поддержку рынку также оказывает улучшение прогноза спроса на нефть ОПЕК. Согласно новому отчету картеля, ОПЕК теперь ожидает, что потребление нефти в 2021 году вырастет на... читать дальше

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Регионы РФ до конца мая получат 9 млрд рублей, которые будут направлены на компенсацию части затрат на производство и реализацию подсолнечного масла и сахара, сообщает Минсельхоз по итогам заседания оперативного штаба, на котором были обсуждены ситуация на продовольственном... читать дальше

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