ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 77,5104 руб.

13 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 апреля, составляет 77,5104 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,47 коп.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 500 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7508 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5961 руб., максимальный - 11,8279 руб. Было заключено 327... Минимальный курс юаня составил 11,5961 руб., максимальный - 11,8279 руб. Было заключено 327... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3887 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,673 руб. Минимальный курс евро составил 90,5475 руб., максимальный - 92,21 руб. Было заключено 6612 сделок.... Минимальный курс евро составил 90,5475 руб., максимальный - 92,21 руб. Было заключено 6612 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4211 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,958 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,85 руб., максимальный - 77,575 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 75,85 руб., максимальный - 77,575 руб. Была заключена... читать дальше

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Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) в первом квартале 2021 года подскочили почти на треть и составили 69,9 млн, свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Gartner. Это самый значительный подъем за два десятилетия, с момента начала расчетов данного... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне выросшей нефти и укрепления рубля. Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%) на фоне... Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%) на фоне... читать дальше

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МФК "Быстроденьги" полностью разместила 3-летние облигации 1-й серии объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона по выпуску установлена на уровне 12,75%... Ставка 1-го купона по выпуску установлена на уровне 12,75%... читать дальше

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Вероятность денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, исходя из текущего состояния переговоров, высока, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Действительно, у нас была с ними переписка, но мы свое... "Действительно, у нас была с ними переписка, но мы свое... читать дальше

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Минпромторг России разработал программу господдержки автоэлектроники РФ, в рамках которой планирует субсидировать часть затрат на ее внедрение и разработку. Ежегодно на внедрение каждого компонента государство может выделять автоконцернам до 4 млрд рублей. Еще до 1,5 млрд рублей... читать дальше

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Текущие цены на нефть и политика ОПЕК+, предусматривающая постепенное восстановление добычи, позволяют рассчитывать, что к концу года в ликвидной части Фонда национального благосостояния накопится сумма, превышающая лимит в 7% ВВП более чем на 1 трлн рублей, полагает Минфин.... читать дальше

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Б разместил 25% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К298 на 5 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка купона установлена в размере 4,43% годовых. Ставка купона установлена в размере 4,43% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет 90... Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет 90... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться во вторник на данных о росте импорта нефти в Китай. Поддержку рынку также оказывает улучшение прогноза спроса на нефть ОПЕК. Согласно новому отчету картеля, ОПЕК теперь ожидает, что потребление нефти в 2021 году вырастет на... читать дальше

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Регионы РФ до конца мая получат 9 млрд рублей, которые будут направлены на компенсацию части затрат на производство и реализацию подсолнечного масла и сахара, сообщает Минсельхоз по итогам заседания оперативного штаба, на котором были обсуждены ситуация на продовольственном... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1809 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,1854 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,9225 руб., максимальный - 77,5575 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,9225 руб., максимальный - 77,5575 руб. Было... читать дальше

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Банк России предложил подумать над введением рейтингов для структурных продуктов, которые бы присваивали себе не сами эмитенты, а независимые провайдеры, например, рейтинговые агентства. Такую идею высказал советник первого зампреда Банка России Сергей Моисеев в ходе конференции... читать дальше

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Выручка АО "Гознак" в 2020 году по РСБУ снизилась на 8,9% и составила о 45,9 млрд рублей с 50,4 млрд рублей в 2019 году, следует из отчета компании. Основную часть выручки составляют доходы от продажи печатной продукции: выручка этого сегмента в 2020 году сократилась на... Основную часть выручки составляют доходы от продажи печатной продукции: выручка этого сегмента в 2020 году сократилась на... читать дальше

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Банк России принял решение о переносе сроков вступления в силу требований к финансовой устойчивости и платежеспособности для небольших страховых организаций и страховщиков, специализированных на обязательном медицинском страховании (ОМС), сообщил регулятор. Отсрочка... Отсрочка... читать дальше

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