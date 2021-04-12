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12 апреля 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8007 руб.
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12 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 465 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8007 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7721 руб., максимальный - 11,8548 руб. Было заключено 298 сделок. Объем торгов составил 698,24 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,8299 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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В 1-м квартале продажи курятины группой "Черкизово" сократились на 3%, производство свинины упало на 20%
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.12 апреля 2021 года 18:00
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