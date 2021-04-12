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12 апреля 2021 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 77,3711 руб.

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12 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1190 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,3711 руб.

Минимальный курс доллара США составил 77,0675 руб., максимальный - 77,7575 руб. Было заключено 43647 сделок. Объем торгов составил 177154,04 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,415 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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