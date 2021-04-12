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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 13 апреля в размере 92,0669 руб.
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В России в марте рост потребительских цен замедлился до 0,7% после 0,8% в феврале, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков, ожидавших рост цен на 0,6%. В годовом выражении инфляция разогналась до 5,8%
 
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12 апреля 2021 года 13:19

ЦБ РФ установил курс евро с 13 апреля в размере 92,0669 руб.

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12 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 апреля, составляет 92,0669 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,60 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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Это на 1,4 процентного пункта (п.п.) выше уровня февраля 2020 года,...    читать дальше
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12 апреля 2021 года 17:17
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12 апреля 2021 года 17:08
В 2020 году в ТЭК РФ лидерами роста стали зарплаты в трубопроводном транспорте
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12 апреля 2021 года 17:00
Фондовая Америка демонстрирует минорный настрой
Фондовые индексы США умеренно снижаются в начале торгов в понедельник, на старте недели, насыщенной квартальными отчетами компаний и экономической статистикой.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:45 мск опустился на 19,56 пункта (0,06%) и составил 33781,04 пункта....    читать дальше
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12 апреля 2021 года 16:53
Центробанк работает над законодательным закреплением права клиента ограничить доступ к его дистанционным операциям
Центробанк России работает над законодательным закреплением права клиентов финансовых организаций ограничить доступ к дистанционным операциям во избежание мошенничества.

Как сообщил директор департамента информбезопасности Банка России Вадим Уваров, канал дистанционного...    читать дальше
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12 апреля 2021 года 16:45
За год вознаграждения американских CEO выросли и приблизились к рекордным значениям вопреки пандемии
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Медианный размер выплат руководителям...    читать дальше
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12 апреля 2021 года 16:38
ВТБ разместил 23,5% выпуска однодневных бондов серии КС-3-636 на 11,7 млрд рублей
2 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 12 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-636 на 11 млрд 742,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

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"Мы также хотим на законодательном уровне создать условия для изменения...    читать дальше
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12 апреля 2021 года 16:29
В прошлом году ритейлер "Верный" ускорил рост выручки до 30,6%
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Выручка ООО "Союз Св. Иоанна Воина" (операционная компания сети) в 2020 году выросла на 30,6% -...    читать дальше
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В марте т.г. доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в "Национальном расчетном депозитарии" (НРД) в общем объеме рынка ОФЗ снизилась на 1,7 процентного пункта (п.п.) и на конец месяца составила 20,2%, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка...    читать дальше
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12 апреля 2021 года 16:14
Страны Европы вряд ли откроются для туристов раньше августа
Страны Европы вряд ли откроют границы для туристов раньше августа-сентября, считает генеральный директор Европейской туристической ассоциации (ETOA) Том Дженкинс.

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12 апреля 2021 года 16:06
Фондовый рынок США задал высокую планку сезону отчетности за 1-й квартал
Мощное ралли на фондовом рынке США позволило индексу S&P 500 вырасти на 9,9% в этом году и установить 20 рекордов закрытия, поддерживая стоимость акций на исторических высотах. Некоторые инвесторы, однако, указывают на возможность дальнейшего подъема котировок на фоне внедрения...    читать дальше
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12 апреля 2021 года 16:02
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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,5/77,87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 46 коп., Cредний курс продажи упал...
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