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В Узбекистане в соответствии с постановлением президента страны Шавката Мирзиеева создается научно-исследовательский центр водородной энергетики, сообщает в понедельник пресс-служба главы государства. "Одобрить предложения о создании научно-исследовательского центра... "Одобрить предложения о создании научно-исследовательского центра... читать дальше

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ВЭБ установил новый ориентир цены вторичного размещения выпуска 19-й серии на уровне 100,75% от номинала, объем вторичного размещения составляет 16,9 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Это соответствует доходности к оферте через 3 года 7,33%... Это соответствует доходности к оферте через 3 года 7,33%... читать дальше

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В феврале т.г. безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опустилась до 6,7% с 6,8% в предыдущем месяце, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные. Это на 1,4 процентного пункта (п.п.) выше уровня февраля 2020 года,... Это на 1,4 процентного пункта (п.п.) выше уровня февраля 2020 года,... читать дальше

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ЦБ РФ в ходе обследования позиций клиентов крупнейших брокеров не выявил рисков существенного наращивания коротких позиций на российском рынке, в том числе в периоды повышенной волатильности, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России. Объем коротких... Объем коротких... читать дальше

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Заработная плата в организациях топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в 2020 году выросла на 6% без учета инфляции, с учетом инфляции - на 1%, сообщила замминистра энергетики РФ Анастасия Бондаренко в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго РФ. "Стратегическим... "Стратегическим... читать дальше

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Фондовые индексы США умеренно снижаются в начале торгов в понедельник, на старте недели, насыщенной квартальными отчетами компаний и экономической статистикой. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:45 мск опустился на 19,56 пункта (0,06%) и составил 33781,04 пункта.... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:45 мск опустился на 19,56 пункта (0,06%) и составил 33781,04 пункта.... читать дальше

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Центробанк России работает над законодательным закреплением права клиентов финансовых организаций ограничить доступ к дистанционным операциям во избежание мошенничества. Как сообщил директор департамента информбезопасности Банка России Вадим Уваров, канал дистанционного... Как сообщил директор департамента информбезопасности Банка России Вадим Уваров, канал дистанционного... читать дальше

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В 2020 году компенсационные выплаты руководителям американских компаний выросли и приблизились к рекордным значениям, несмотря на трудности, с которыми бизнес столкнулся из-за вспышки коронавируса, пишет The Wall Street Journal. Медианный размер выплат руководителям... Медианный размер выплат руководителям... читать дальше

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2 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 12 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-636 на 11 млрд 742,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Банк России хочет изменить схему возврата средств, переведенных без согласия клиентов финансовых организаций, упростить эту процедуру, сообщили в понедельник на брифинге представители регулятора. "Мы также хотим на законодательном уровне создать условия для изменения... "Мы также хотим на законодательном уровне создать условия для изменения... читать дальше

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Ритейлер "Верный", управляющий сетью магазинов "у дома", в прошлом году ускорил рост выручки и увеличил убыток от продаж, свидетельствуют данные отчетности компании по РСБУ. Выручка ООО "Союз Св. Иоанна Воина" (операционная компания сети) в 2020 году выросла на 30,6% -... Выручка ООО "Союз Св. Иоанна Воина" (операционная компания сети) в 2020 году выросла на 30,6% -... читать дальше

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В марте т.г. доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в "Национальном расчетном депозитарии" (НРД) в общем объеме рынка ОФЗ снизилась на 1,7 процентного пункта (п.п.) и на конец месяца составила 20,2%, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 40,82 пункта (1,171%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3526,85 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3541,54 (+1,59%) пункта,... читать дальше

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Страны Европы вряд ли откроют границы для туристов раньше августа-сентября, считает генеральный директор Европейской туристической ассоциации (ETOA) Том Дженкинс. "Многие страны сейчас пытаются разрешить туристам путешествовать к концу мая, но я не думаю, что к этому... "Многие страны сейчас пытаются разрешить туристам путешествовать к концу мая, но я не думаю, что к этому... читать дальше

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Мощное ралли на фондовом рынке США позволило индексу S&P 500 вырасти на 9,9% в этом году и установить 20 рекордов закрытия, поддерживая стоимость акций на исторических высотах. Некоторые инвесторы, однако, указывают на возможность дальнейшего подъема котировок на фоне внедрения... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,5/77,87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 46 коп., Cредний курс продажи упал...

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