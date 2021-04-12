12 апреля 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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12 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Февраль 2021
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Февраль 2021
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Февраль 2021
|21:00
|Бюджет США
|Март 2021
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12 апреля 2021 года 17:33
В Узбекистане в соответствии с постановлением президента страны Шавката Мирзиеева создается научно-исследовательский центр водородной энергетики, сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.
"Одобрить предложения о создании научно-исследовательского центра... читать дальше
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12 апреля 2021 года 17:28
ВЭБ установил новый ориентир цены вторичного размещения выпуска 19-й серии на уровне 100,75% от номинала, объем вторичного размещения составляет 16,9 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Это соответствует доходности к оферте через 3 года 7,33%... читать дальше
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12 апреля 2021 года 17:25
В феврале т.г. безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опустилась до 6,7% с 6,8% в предыдущем месяце, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные.
Это на 1,4 процентного пункта (п.п.) выше уровня февраля 2020 года,... читать дальше
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12 апреля 2021 года 17:17
ЦБ РФ в ходе обследования позиций клиентов крупнейших брокеров не выявил рисков существенного наращивания коротких позиций на российском рынке, в том числе в периоды повышенной волатильности, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.
Объем коротких... читать дальше
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12 апреля 2021 года 17:08
Заработная плата в организациях топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в 2020 году выросла на 6% без учета инфляции, с учетом инфляции - на 1%, сообщила замминистра энергетики РФ Анастасия Бондаренко в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго РФ.
"Стратегическим... читать дальше
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12 апреля 2021 года 17:00
Фондовые индексы США умеренно снижаются в начале торгов в понедельник, на старте недели, насыщенной квартальными отчетами компаний и экономической статистикой.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:45 мск опустился на 19,56 пункта (0,06%) и составил 33781,04 пункта.... читать дальше
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12 апреля 2021 года 16:53
Центробанк России работает над законодательным закреплением права клиентов финансовых организаций ограничить доступ к дистанционным операциям во избежание мошенничества.
Как сообщил директор департамента информбезопасности Банка России Вадим Уваров, канал дистанционного... читать дальше
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12 апреля 2021 года 16:45
В 2020 году компенсационные выплаты руководителям американских компаний выросли и приблизились к рекордным значениям, несмотря на трудности, с которыми бизнес столкнулся из-за вспышки коронавируса, пишет The Wall Street Journal.
Медианный размер выплат руководителям... читать дальше
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12 апреля 2021 года 16:38
2 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 12 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-636 на 11 млрд 742,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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12 апреля 2021 года 16:37
Банк России хочет изменить схему возврата средств, переведенных без согласия клиентов финансовых организаций, упростить эту процедуру, сообщили в понедельник на брифинге представители регулятора.
"Мы также хотим на законодательном уровне создать условия для изменения... читать дальше
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12 апреля 2021 года 16:29
Ритейлер "Верный", управляющий сетью магазинов "у дома", в прошлом году ускорил рост выручки и увеличил убыток от продаж, свидетельствуют данные отчетности компании по РСБУ.
Выручка ООО "Союз Св. Иоанна Воина" (операционная компания сети) в 2020 году выросла на 30,6% -... читать дальше
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12 апреля 2021 года 16:22
В марте т.г. доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в "Национальном расчетном депозитарии" (НРД) в общем объеме рынка ОФЗ снизилась на 1,7 процентного пункта (п.п.) и на конец месяца составила 20,2%, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка... читать дальше
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12 апреля 2021 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 40,82 пункта (1,171%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3526,85 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3541,54 (+1,59%) пункта,... читать дальше
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12 апреля 2021 года 16:14
Страны Европы вряд ли откроют границы для туристов раньше августа-сентября, считает генеральный директор Европейской туристической ассоциации (ETOA) Том Дженкинс.
"Многие страны сейчас пытаются разрешить туристам путешествовать к концу мая, но я не думаю, что к этому... читать дальше
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12 апреля 2021 года 16:06
Мощное ралли на фондовом рынке США позволило индексу S&P 500 вырасти на 9,9% в этом году и установить 20 рекордов закрытия, поддерживая стоимость акций на исторических высотах. Некоторые инвесторы, однако, указывают на возможность дальнейшего подъема котировок на фоне внедрения... читать дальше
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12 апреля 2021 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,5/77,87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 46 коп., Cредний курс продажи упал...
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