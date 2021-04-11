ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 апреля в размере 77,1657 руб., курс евро - 91,7809 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 10 апреля, составляет 91,7809 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,17 коп.

11 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 апреля, составляет 77,1657 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,46 коп.

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Участникам фармацевтического рынка будет проще ориентироваться в информации, которая содержится в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на медикаменты, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщает в... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 702 случая, умерли за сутки 337 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента азербайджанской компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) на уровне "BB+", сообщается в пресс-релизе агентства. Прогноз по рейтингу подтвержден "негативный". Краткосрочный... Краткосрочный... читать дальше

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Еврейская автономная и Костромская области получат дополнительные средства на поддержание стабильности бюджетов, говорится в сообщении на сайте правительства. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "ЕАО передадут более 1,5 млрд рублей. Из... "ЕАО передадут более 1,5 млрд рублей. Из... читать дальше

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Министерство экономического развития РФ поддерживает предложение ввести комплексную лицензию для производителей алкоголя по технологии полного цикла, сообщила пресс-служба ведомства. Согласно сообщению, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сказал об этом в субботу на... читать дальше

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Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 135 млн 356 тыс. 256, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 927... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 апреля, составляет 77,1657 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,46 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 апреля, составляет 91,7809 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 апреля, составляет 91,7809 руб. По сравнению с...

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Сегодня побережье многих развивающихся стран усеяно пластиковыми бутылками, рыболовными снастями и разного рода упаковками. В период пандемии горы этого мусора пополнили одноразовые маски и перчатки. На днях учреждения системы ООН объявили о новой инициативе по борьбе с морским... читать дальше

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Тоннелепроходческие работы на участке Троицкой линии московского метрополитена от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки" завершены на 78%. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. "Строительство новой... "Строительство новой... читать дальше

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В первом квартале 2021 года рост ВВП Туркмении составил 5,9%, сообщил вице-премьер Гадыргельды Мушшиков на заседании правительства, на котором были рассмотрены итоги социально-экономического развития страны за январь-март, передает газета "Нейтральный Туркменистан". В целом... читать дальше

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Свыше 1,6 млрд рублей будет направлено в регионы на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений, распоряжение о выделении этих средств из резервного фонда подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. "С помощью федерального финансирования в... "С помощью федерального финансирования в... читать дальше

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Китайский регулятор рыночной деятельности оштрафовал китайскую компанию Alibaba, занимающуюся интернет-торговлей, на рекордную для Китая в этой сфере деятельности сумму - 18,3 млрд юаней ($2,8 млрд) за нарушение антимонопольных правил. На сайте Главного государственного... читать дальше

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Новая американская бюджетная авиакомпания Avelo Airlines 28 апреля совершит первый полет из Бербанка в Санта-Розу, штат Калифорния, сообщают англоязычные СМИ. Avelo будет первоначально выполнять полеты между 12 аэропортами в западных штатах США. Avelo была создана до... Avelo была создана до... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 8,7 тыс. случаев, умерли за сутки 402 пациента, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 704 в 83... читать дальше

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Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 134 млн 691 тыс. 699, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 915 тыс.... читать дальше

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Объем инвестиций в проекты АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (НЗНП, Ростовская область) по глубокой переработке нефти составит около 100 млрд рублей до 2024 года, сообщает пресс-служба губернатор Ростовской области. "В Новошахтинске реализуется крупнейший на территории... читать дальше

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