Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7541 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,721 руб., максимальный - 11,8124 руб. Было заключено 439 сделок. Объем торгов составил 2913,66 млн руб., что на 185% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,8124 руб. за юань.

9 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 25 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7541 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 55674,176 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 337,031 млрд руб., или на...

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МФК "Быстроденьги" 13 апреля планирует начать размещение выпуска 3-летних облигаций 1-й серии объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона по выпуску... Ставка 1-го купона по выпуску... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Литана" (Калининград) серии 001Р объемом до 5 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер... Программе присвоен регистрационный номер... читать дальше

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осковская биржа" зарегистрировала программу облигаций МТС банка серии 001Р объемом до 15 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-02268-B-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-02268-B-001P-02E. В рамках... В рамках... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 25 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7541 руб. Минимальный курс юаня составил 11,721 руб., максимальный - 11,8124 руб. Было заключено 439 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,721 руб., максимальный - 11,8124 руб. Было заключено 439 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2462 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,2411 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,8475 руб., максимальный - 77,48 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,8475 руб., максимальный - 77,48 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3395 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,8352 руб. Минимальный курс евро составил 91,5775 руб., максимальный - 92,135 руб. Была заключена 5561... Минимальный курс евро составил 91,5775 руб., максимальный - 92,135 руб. Была заключена 5561... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе под давлением продавцов на фоне просевшей нефти и сохраняющихся опасений относительно новых западных антироссийских санкций. В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций после публикации статистики об усилении... В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций после публикации статистики об усилении... читать дальше

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Онлайн-ритейлер "Утконос", специализирующийся на продажах продуктов питания, в прошлом году сократил отрицательную рентабельность EBITDA почти на 10 процентных пунктов. EBITDA margin ритейлера в 2019 году составляла минус 34,4%, а в 2020 году - минус 25%, сообщила... EBITDA margin ритейлера в 2019 году составляла минус 34,4%, а в 2020 году - минус 25%, сообщила... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело оценку рисков российского сектора страхования имущества и от несчастных случаев (P/C) до "умеренно высокого" с "высокого". Это отражает устойчивость, которую российские страховщики продемонстрировали в... Это отражает устойчивость, которую российские страховщики продемонстрировали в... читать дальше

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Российский футбольный союз (РФС) в 2020 году, когда из-за коронавирусных ограничений были отменены или перенесены крупнейшие международные соревнования, получил финансовую помощь от ФИФА. Как говорится в отчете РФС, в прошлом году ФИФА разработал и реализовал план, в... Как говорится в отчете РФС, в прошлом году ФИФА разработал и реализовал план, в... читать дальше

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McDonald's в 2020 году впервые сократил выручку в России, следует из данных его российских операционных структур по РСБУ. Общая выручка четырех "дочек" McDonald's по итогам прошлого года снизилась на 2,8%, до 100,354 млрд рублей с 103,29 млрд рублей в 2019 году. В... В... читать дальше

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ООО "Эбис" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П04 объемом 400 млн рублей на уровне 12% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил 9 апреля с 12:00 до 17:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,50-12,00%... Сбор заявок на выпуск проходил 9 апреля с 12:00 до 17:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,50-12,00%... читать дальше

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Доллар США укрепляется относительно основных мировых валют в пятницу после резкого падения по итогам предыдущей сессии. Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и... Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и... читать дальше

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Совет ЕС сообщил об утверждении дополнительного финансирования из союзного бюджета в размере 121,5 млн евро для неотложных потребностей, связанных с пандемией COVID-19. "Средства будут взяты из резерва солидарности и экстренной помощи, который предназначен для поддержки... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1635 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,1759 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,82 руб., максимальный - 78 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 76,82 руб., максимальный - 78 руб. Было заключено... читать дальше

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