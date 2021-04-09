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09 апреля 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 91,8352 руб.
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9 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3395 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,8352 руб. Минимальный курс евро составил 91,5775 руб., максимальный - 92,135 руб. Была заключена 5561 сделка. Объем торгов составил 24578,14 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,135 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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