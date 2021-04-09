09 апреля 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
| 0
|
9 апреля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 12.04 по 18.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|12.04.2021
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Февраль 2021
|12.04.2021
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Февраль 2021
|12.04.2021
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Февраль 2021
|12.04.2021
|21:00
|Бюджет США
|Март 2021
|13.04.2021
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Март 2021
|13.04.2021
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Февраль 2021
|13.04.2021
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Апрель 2021
|13.04.2021
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Апрель 2021
|13.04.2021
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Март 2021
|14.04.2021
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Февраль 2021
|14.04.2021
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Март 2021
|14.04.2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 03 по 09 апреля
|15.04.2021
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Март 2021
|15.04.2021
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Март 2021
|15.04.2021
|11:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Март 2021
|15.04.2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 28 марта по 03 апреля
|15.04.2021
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Апрель 2021
|15.04.2021
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Апрель 2021
|15.04.2021
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Март 2021
|15.04.2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 21 по 27 марта
|15.04.2021
|16:15
|Промышленное производство в США
|Март 2021
|15.04.2021
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Февраль 2021
|16.04.2021
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Февраль 2021
|16.04.2021
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Февраль 2021
|16.04.2021
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Март 2021
|16.04.2021
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Март 2021
|16.04.2021
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Март 2021
|16.04.2021
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Февраль 2021
|16.04.2021
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Апрель 2021
|16.04.2021
|23:00
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Февраль 2021
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
09 апреля 2021 года 19:55
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 55674,176 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 337,031 млрд руб., или на...
.
09 апреля 2021 года 19:37
МФК "Быстроденьги" 13 апреля планирует начать размещение выпуска 3-летних облигаций 1-й серии объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Ставка 1-го купона по выпуску... читать дальше
.
09 апреля 2021 года 19:22
Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Литана" (Калининград) серии 001Р объемом до 5 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи.
Программе присвоен регистрационный номер... читать дальше
.
09 апреля 2021 года 19:19
осковская биржа" зарегистрировала программу облигаций МТС банка серии 001Р объемом до 15 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи.
Программе присвоен регистрационный номер 4-02268-B-001P-02E.
В рамках... читать дальше
.
09 апреля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 25 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7541 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,721 руб., максимальный - 11,8124 руб. Было заключено 439 сделок.... читать дальше
.
09 апреля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2462 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,2411 руб.
Минимальный курс доллара США составил 76,8475 руб., максимальный - 77,48 руб. Было... читать дальше
.
09 апреля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3395 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,8352 руб.
Минимальный курс евро составил 91,5775 руб., максимальный - 92,135 руб. Была заключена 5561... читать дальше
.
09 апреля 2021 года 19:06
Рынок акций РФ завершил торги в минусе под давлением продавцов на фоне просевшей нефти и сохраняющихся опасений относительно новых западных антироссийских санкций.
В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций после публикации статистики об усилении... читать дальше
.
09 апреля 2021 года 18:57
Онлайн-ритейлер "Утконос", специализирующийся на продажах продуктов питания, в прошлом году сократил отрицательную рентабельность EBITDA почти на 10 процентных пунктов.
EBITDA margin ритейлера в 2019 году составляла минус 34,4%, а в 2020 году - минус 25%, сообщила... читать дальше
.
09 апреля 2021 года 18:48
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело оценку рисков российского сектора страхования имущества и от несчастных случаев (P/C) до "умеренно высокого" с "высокого".
Это отражает устойчивость, которую российские страховщики продемонстрировали в... читать дальше
.
09 апреля 2021 года 18:39
Российский футбольный союз (РФС) в 2020 году, когда из-за коронавирусных ограничений были отменены или перенесены крупнейшие международные соревнования, получил финансовую помощь от ФИФА.
Как говорится в отчете РФС, в прошлом году ФИФА разработал и реализовал план, в... читать дальше
.
09 апреля 2021 года 18:32
McDonald's в 2020 году впервые сократил выручку в России, следует из данных его российских операционных структур по РСБУ. Общая выручка четырех "дочек" McDonald's по итогам прошлого года снизилась на 2,8%, до 100,354 млрд рублей с 103,29 млрд рублей в 2019 году.
В... читать дальше
.
09 апреля 2021 года 18:28
ООО "Эбис" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П04 объемом 400 млн рублей на уровне 12% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск проходил 9 апреля с 12:00 до 17:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,50-12,00%... читать дальше
.
09 апреля 2021 года 18:21
Доллар США укрепляется относительно основных мировых валют в пятницу после резкого падения по итогам предыдущей сессии.
Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и... читать дальше
.
09 апреля 2021 года 18:09
Совет ЕС сообщил об утверждении дополнительного финансирования из союзного бюджета в размере 121,5 млн евро для неотложных потребностей, связанных с пандемией COVID-19. "Средства будут взяты из резерва солидарности и экстренной помощи, который предназначен для поддержки... читать дальше
.
09 апреля 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1635 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,1759 руб.
Минимальный курс доллара США составил 76,82 руб., максимальный - 78 руб. Было заключено... читать дальше
.