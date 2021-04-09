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09 апреля 2021 года 15:04
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 10 апреля
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9 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 10 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4336,55 (+14,17) руб./грамм; на серебро - 62,58 (-0,21) руб./грамм; на платину - 3009,37 (-37,14) руб./грамм; на палладий - 6514,93 (+35,2) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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