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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 апреля в размере 77,1657 руб.
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09 апреля 2021 года 12:54

ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 апреля в размере 77,1657 руб.

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9 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 апреля, составляет 77,1657 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,46 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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Эмитент

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Размер выплат на...
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Эмитент

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09 апреля 2021 года 15:09
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