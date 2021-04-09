ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 апреля в размере 77,1657 руб.

9 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 апреля, составляет 77,1657 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,46 коп.

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,34/77,73 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 42 коп., Cредний курс продажи...

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Розничные продажи пассажирских автомобилей в Китае в первом квартале 2021 года продемонстрировали максимальный квартальный рост за последние несколько десятилетий, вернувшись к допандемийным уровням. Согласно данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China... Согласно данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China... читать дальше

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Безработица в Канаде в марте 2021 года снизилась до 7,5% с 8,2% в феврале, свидетельствуют официальные статданные. Это самый низкий показатель с февраля 2020 года. Тогда он составлял 5,6%. Аналитики прогнозировали, что безработица сократится всего до 8%. Число... Число... читать дальше

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Пассажиропоток авиакомпаний РФ в марте 2021 года достиг прошлогоднего уровня, составив 6,46 млн человек, следует из оперативных данных Росавиации. Пассажирооборот снизился на 18%, до 13,17 млрд пассажиро-километров. Всего за январь-март 2021 г. российские авиакомпании... Всего за январь-март 2021 г. российские авиакомпании... читать дальше

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В понедельник, 12 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 2,65 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 12 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20,5 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на...

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В понедельник, 12 апреля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 70,31 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин предложил своему полпреду в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло стать врио главы Северной Осетии. Соответствующее предложение глава государства сделал в ходе беседы с Меняйло по видеосвязи. "У меня только один вопрос, на самом деле. Вы к... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1843 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,7232 руб. Минимальный курс евро составил 91,445 руб., максимальный - 91,875 руб. Была заключена 2851... Минимальный курс евро составил 91,445 руб., максимальный - 91,875 руб. Была заключена 2851... читать дальше

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Продажи полупроводников в мире в феврале увеличились на 14,7% относительно того же месяца годом ранее и составили $39,59 млрд, сообщила американская Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA). Между тем по сравнению с январем этого года... читать дальше

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ЦБ РФ с 10 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4336,55 (+14,17) руб./грамм; на серебро - 62,58 (-0,21) руб./грамм; на платину - 3009,37 (-37,14) руб./грамм; на палладий - 6514,93 (+35,2) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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"ЛУКОЙЛ" сделал новое открытие на Каспии. "Президенту РФ интересно было услышать от меня информацию о новом открытии компании, сделанном на акватории Каспийского моря - это структура Титонская", - сообщил руководитель "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов на телеканале "Россия 24" по итогам... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 22,95 пункта (0,654%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3484,88 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3511,27 (+0,1%) пункта,... читать дальше

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Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) намерена более внимательно изучать прогнозы стартапов, выходящих на открытый рынок за счет слияния со специализированными компаниями по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC), заявил исполняющий обязанности... читать дальше

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Концерн "Калашников" приобрел в рамках оферты 886 тыс. 643 облигации серии БО-П01 по цене 103,1% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, компания выкупила 29,55%... Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, компания выкупила 29,55%... читать дальше

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"ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") планирует во второй половине апреля собирать заявки на ипотечные облигации серии БО-001P-07 на 11,25 млрд рублей с поручительством АО "ДОМ.РФ", сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ожидаемая... Ожидаемая... читать дальше

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